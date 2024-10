Trois nouveaux magistrats viennent étoffer les effectifs de la cour d’appel de Bastia

L’audience solennelle qui s’est tenue vendredi 4 octobre au palais de justice de Bastia, a été l’occasion de dresser un état des lieux du ressort de la cour d’appel et d’installer trois nouveaux magistrats. Ces renforts, selon les propos du procureur général Jean-Jacques Fagni, ont pour objectif de « renforcer la qualité et la rapidité de la réponse pénale en phase d’appel, en étroite collaboration avec les services du siège ».



Présidée par Hélène Davo, Présidente de la Cour d'appel de Bastia, l'audience a été l'occasion d'accueillir officiellement Thierry Villardo, avocat général en provenance de la Cour d'Aix-en-Provence, Dominique Sauves, substitute générale du tribunal de Lyon, et Saveria Ducommun-Ricoux, juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grasse. Lors de l’audience, le procureur général Jean-Jacques Fagni a mis à l’honneur deux des trois nouveaux magistrats de la Cour d’appel de Bastia.



Thierry Villardo, avocat général en provenance de la Cour d'Aix-en-Provence, devait être présent, mais a été empêché en raison des récents événements affectant les transports insulaires. Néanmoins, Jean-Jacques Fagni a tenu à souligner son expertise remarquable : « Thierry Villardo est l’un des meilleurs experts au niveau national en matière de profession juridique ». Il sera en charge des dossiers complexes, notamment en matière économique et financière, et assumera également la coordination régionale des affaires environnementales.



Dominique Sauves, substitute générale du tribunal de Lyon où elle occupait les fonctions de vice-procureure, a également été présentée par le procureur général. Après avoir commencé sa carrière comme avocate au barreau de Nice, elle rejoint la magistrature en 2010 en tant que juge d’instance à Carpentras, puis le tribunal judiciaire de Draguignan en 2013 en tant que juge. Alors que Dominique Sauves succède à M. Florent à la tête des services correctionnels et criminels, Jean-Jacques Fagni a souligné son parcours qui illustre, selon lui, « l’ouverture de la magistrature aux talents issus de la profession juridique ».



Enfin, Saveria Ducommun-Ricoux, nouvelle conseillère à la Cour d’appel de Bastia, a été particulièrement saluée par la présidente de la Cour d’appel, Hélène Davo. Celle-ci a rappelé son parcours atypique : « Vous avez été avocate pendant 11 ans, en métropole et en Outre-Mer, avant de rejoindre la magistrature, un parcours marqué par l’audace, la capacité d’écoute et le sens de l’engagement. » Sa carrière est jalonnée d’expériences marquantes, que ce soit aux barreaux de Marseille, Lille, ou dans les territoires d’outre-mer comme la Guadeloupe et la Martinique. Reconvertie dans la magistrature en 2017 après avoir réussi le concours complémentaire, elle a exercé au parquet de Bobigny, puis en tant que juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grasse.



« Nous allons pouvoir renforcer et augmenter notre action »

Alors que le système judiciaire fait face à un manque d'effectifs, marqué par des périodes difficiles, la Cour d'appel de Bastia se réjouit de l'arrivée des trois nouveaux magistrats, une avancée significative pour le renforcement de son équipe. « Après une période difficile au regard des effectifs en souffrance de notre greffe, qui ne nous a pas permis en 2023 et en 2024 de tenir la totalité de nos engagements, nous allons pouvoir renforcer et augmenter notre action », a déclaré Jean-Jacques Fagni, procureur général. Si la Cour d’appel de Bastia a enregistré une baisse d'activité, avec seulement 378 affaires nouvelles au premier semestre 2024, Hélène Davo s’est réjouie de l'intégration de 49 nouvelles recrues depuis le début de l’année, comprenant 15 magistrats et 12 fonctionnaires en septembre.