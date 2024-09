Trois jeunes corses recherchés pour participer au projet « L’Ecole Nomade du Vivre Ensemble en Méditerranée »

Dans le cadre de son nouveau projet intitulé « L'École Nomade du Vivre Ensemble en Méditerranée », l'association « The Beit Project » lance un appel à candidatures pour recruter trois jeunes volontaires corses en service civique, âgés de 20 à 25 ans. Ce programme, qui s’étalera sur six mois, associera les villes de Bastia, Tanger et Marseille, autour d’activités pédagogiques visant à promouvoir la diversité et le vivre-ensemble.L’association The Beit Project, fondée en 2011 à Paris, transforme le patrimoine urbain en outil d’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. « L'association The Beit Project est un projet éducatif et social visant à transformer le patrimoine urbain en cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté et la pluralité. Elle mène des actions auprès de la jeunesse, associant le patrimoine historique à la lutte contre le racisme, l’exclusion sociale et les discriminations en Europe et en Méditerranée », explique Esra Alaca, coordinatrice Méditerranée de The Beit Project.Présent dans plusieurs grandes villes européennes et méditerranéennes, le projet a déjà été déployé à Barcelone, Rome, Bruxelles, Berlin, Londres, Tanger, Marseille, Athènes et Bucarest, entre autres. Son objectif : sensibiliser les jeunes aux enjeux de diversité et de vivre-ensemble à travers l’interprétation des sites patrimoniaux.Le projet « L’École Nomade du Vivre Ensemble en Méditerranée » se déroulera d'octobre 2024 à avril 2025. Il réunira des jeunes volontaires de Bastia, Tanger et Marseille pour voyager entre ces trois villes, partager des expériences et mener des activités pédagogiques autour du patrimoine et de la citoyenneté. « Pendant six mois, un groupe de jeunes volontaires en service civique, venant de ces trois villes, va voyager d’une ville à l’autre pour réaliser ensemble des activités pédagogiques, autour du vivre-ensemble, du patrimoine et de son lien à la Méditerranée. Dans ce cadre, nous recherchons des jeunes Bastiais pour travailler avec leurs collègues des autres rives », ajoute Esra Alaca.Ce projet a déjà reçu le soutien de la Collectivité de Corse, de la Ville de Bastia, du Musée de Bastia, de la Bibliothèque municipale et de A Casa di e Lingue, des partenaires qui accompagneront les jeunes dans leurs initiatives.Les jeunes candidats peuvent postuler ici (joindre CV et lettre de motivation)