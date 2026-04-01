Transmission d’entreprises : un enjeu urgent en Corse

(Photos : Gérard Baldocchi)
Alors que dans les dix prochaines années, une entreprise sur deux devra changer de propriétaire en Corse, la transmission des entreprises devient un enjeu de plus en plus prégnant sur l’île. Dans ce contexte, le COMEX 40 porté par le MEDEF organise en cette fin de semaine la première édition du COMEX Tour, réunissant des chefs d’entreprise de moins de 45 ans venus de toute la France. Au sein des locaux de l’Établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, à Bastia, une session de travail était consacrée ce jeudi 9 avril à cette problématique, avec l’objectif d’aborder la transmission en partant des réalités du terrain. « En Corse, il y a énormément d'entreprises qui vont être reprises dans les dix prochaines années, c’est un vrai sujet », explique Marine Casanova, co-présidente du COMEX 40, tout en précisant que beaucoup « ne sont pas préparées à le faire ».
En effet, selon elle, la transmission reste un sujet sensible et « un frein psychologique » pour certains chefs d’entreprise. « D’abord, il y a les cédants qui ne veulent pas céder leur entreprise parce que c’est comme leur bébé, et ils n’ont pas envie d’en parler. Ensuite, il y a ceux qui peuvent hériter d'une société familiale, mais qui n'en ont pas envie ou n'ont pas les capacités intellectuelles ou financières. Mais la transmission à l'état plus large, c'est aussi quelque chose dont les gens ont honte de parler : souvent, ils ont l’impression que s’ils disent qu’ils ont envie de céder leur société, c’est parce que celle-ci va mal, alors que ça fait partie de la vie, on achète, on fait fonctionner un moment, on veut changer et on revend. »
Avec cet événement, le COMEX 40 entend « déculpabiliser le sujet tout en apportant des outils techniques ». « On fait par exemple intervenir un avocat fiscaliste ou un notaire pour parler des particularités de la Corse et de l’importance de préparer la transmission », précise Marine Casanova. « L'idée, c'est vraiment de dire qu'on a le droit de céder sa société, même si ce n'est pas à nos enfants, ça peut être à un tiers, et ce n'est pas parce qu'on cède notre société qu'on a fait quelque chose de mal. En fait, on essaie de faciliter tout ce tissu économique autour des PME qui représentent 80 % de nos sociétés en Corse. Si on ne les reprend pas de manière pérenne, elles vont s'éteindre ou être reprises par des gens qui ne seront peut-être pas forcément dans le même état d'esprit que nous. »
Pour certains dirigeants, cette transmission a déjà été anticipée. C’est notamment le cas d’Hugo Brandizi, qui a repris l’entreprise familiale il y a quelques années. « C'est une transmission qui se fait toute seule à partir du moment où elle est préparée. On a non seulement une transmission des parts de la société, mais également de la compétence et du savoir, et c'est ce qui est le plus difficile et qui nécessite un accompagnement. Ce sont des lois, des dispositifs qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui nécessitent d'avoir un professionnel qui se penche dessus aussi, pour des raisons fiscales ou notariales. »
Si les chefs d’entreprise présents ce jeudi ont tous moins de 45 ans, le but de l’événement est aussi de les préparer à transmettre, un jour, leur entreprise. « On a quasiment tous hérité d'une société familiale, mais demain, on sera les cédants. Le fait d'en parler et d'aborder vraiment toute la problématique dans son ensemble, ça nous prépare nous aussi à pouvoir céder notre entreprise et à y réfléchir à l'avance. En plus, on a eu une discussion avec l’IUT de Corse, et les jeunes sont de plus en plus volontaires à créer. Ils ont envie de s'investir, d'apporter quelque chose et de faire rayonner la Corse à l'échelle nationale. Je pense qu’il y aura de plus en plus de repreneurs et de gens motivés, mais il faut maintenant réfléchir à mettre en relation les chefs d’entreprise et ceux qui veulent s'investir dans une société. »
Le COMEX Tour s’est poursuivi en début d’après-midi, ce jeudi 9 avril, avec la visite du stade Armand-Cesari et de la brasserie Pietra. Ce jeudi soir à Ajaccio se tiennent les quarts de finale région Corse des Trophées des Leaders de Demain, un concours national qui récompense des chefs d’entreprise de moins de 45 ans à travers trois catégories : leader de l’impact territorial, leader engagé et leader innovant. « C'est surtout pour mettre en lumière leurs parcours, ils vont présenter leur société, la valeur ajoutée qu'ils ont sur le territoire et montrer que les entreprises en Corse ont un caractère très insulaire. Et c'est aussi important de le préserver dans la transmission, parce qu’on a envie de garder nos talents. »
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