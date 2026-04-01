Transmission d’entreprises : un enjeu urgent en Corse

Avec cet événement, le COMEX 40 entend « déculpabiliser le sujet tout en apportant des outils techniques ». « On fait par exemple intervenir un avocat fiscaliste ou un notaire pour parler des particularités de la Corse et de l’importance de préparer la transmission », précise Marine Casanova. « L'idée, c'est vraiment de dire qu'on a le droit de céder sa société, même si ce n'est pas à nos enfants, ça peut être à un tiers, et ce n'est pas parce qu'on cède notre société qu'on a fait quelque chose de mal. En fait, on essaie de faciliter tout ce tissu économique autour des PME qui représentent 80 % de nos sociétés en Corse. Si on ne les reprend pas de manière pérenne, elles vont s'éteindre ou être reprises par des gens qui ne seront peut-être pas forcément dans le même état d'esprit que nous. »



Pour certains dirigeants, cette transmission a déjà été anticipée. C’est notamment le cas d’Hugo Brandizi, qui a repris l’entreprise familiale il y a quelques années. « C'est une transmission qui se fait toute seule à partir du moment où elle est préparée. On a non seulement une transmission des parts de la société, mais également de la compétence et du savoir, et c'est ce qui est le plus difficile et qui nécessite un accompagnement. Ce sont des lois, des dispositifs qui ne sont pas à la portée de tout le monde et qui nécessitent d'avoir un professionnel qui se penche dessus aussi, pour des raisons fiscales ou notariales. »

