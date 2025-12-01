CorseNetInfos
Trail in Calvi, une 3eme édition exceptionnelle


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 9 Novembre 2025 à 19:06

Ces 7 et 8 novembre, la cité Semper Fidelis a une nouvelle fois vibré au rythme du Trail in Calvi. Pour cette troisième édition organisée par Sport In Calvi, plusieurs centaines de coureurs ont arpenté les sentiers escarpés entre mer et montagne, dans une ambiance conviviale et fédératrice.



Trail in Calvi, une 3eme édition exceptionnelle
Sous l’impulsion de Jérôme Séveon, Antoine Guidicelli et Césaire Haller, l’équipe organisatrice a donné à l’épreuve une véritable identité : celle d’un trail à la fois technique, spectaculaire et humain.
« Au départ, c’était un pari entre amis. Aujourd’hui, c’est un vrai rendez-vous du calendrier sportif corse. Ce qui nous rend fiers, c’est l’esprit familial, les bénévoles et la beauté des parcours », confie Jérôme Séveon.
Trois formats étaient proposés  U Capu di a Veta (29 km, 1 200 m D+), U Giru di a Revellata (16 km, 600 m D+),et U Giru di a Serra (10 km, 350 m D+).


Une participation record et l’implication des écoles
Près de 850 coureurs et une centaine de marcheurs ont pris le départ. Les inscriptions limitées ont cependant entraîné de nombreuses déceptions chez ceux qui n’ont pas pu s’enregistrer à temps.
Le trail a également séduit les plus jeunes : près de 300 élèves des écoles primaires de Calvi ont participé aux courses qui leur étaient réservées, encadrées par les enseignants et les bénévoles. Un moment fort, mêlant découverte du sport en pleine nature et sensibilisation à l’effort collectif.
Le cross du collège, prévu dans la continuité, a dû être annulé en raison des intempéries, mais les organisateurs promettent déjà une surprise aux collégiens.
« C’est un cadre à échelle humaine, pensé en concertation avec le Conservatoire du Littoral, et avec un engagement écologique », rappelle Jérôme Séveon.


Une clôture festive et musicale
Après deux jours intenses d’effort et d’émotions, la 3ᵉ édition du Trail in Calvi s’est achevée en musique, sur le port, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. Les coureurs, bénévoles et habitants se sont retrouvés autour d’un concert convivial, ponctué d’applaudissements et de moments de partage.Un rendez-vous qui on l’espère sera donné pour l’année prochaine . 
 

Résultats Capu di a Veta 
1     BARTOLI XAVIER    02:20:25        
2    SANTELLI LAMBERT    02:21:49    
3    QUILICI ANTHONY    02:29:36    
 TRAIL IN CALVI , 08/11/2025 : : my.race|result
 
Giru di a Revellata
1 RICO RÉGIS    01:14:40            
2 VENDASI ÉMILE    01:19:14    
3 OLMETA FABIEN    01:19:14    
 
TRAIL IN CALVI , 08/11/2025 : : my.race|result
 
Giru di a Serra
 
1 MORGANA LÉO    00:48:24            
2 SUSINI PIERRE-JEAN    00:49:20    
3 PEPELS NIEK    00:50:54    
 
TRAIL IN CALVI , 08/11/2025 : : my.race|result  





