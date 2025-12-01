Trail in Calvi, une 3eme édition exceptionnelle

Sous l’impulsion de Jérôme Séveon, Antoine Guidicelli et Césaire Haller, l’équipe organisatrice a donné à l’épreuve une véritable identité : celle d’un trail à la fois technique, spectaculaire et humain.« Au départ, c’était un pari entre amis. Aujourd’hui, c’est un vrai rendez-vous du calendrier sportif corse. Ce qui nous rend fiers, c’est l’esprit familial, les bénévoles et la beauté des parcours », confie Jérôme Séveon.Trois formats étaient proposés U Capu di a Veta (29 km, 1 200 m D+), U Giru di a Revellata (16 km, 600 m D+),et U Giru di a Serra (10 km, 350 m D+).Près de 850 coureurs et une centaine de marcheurs ont pris le départ. Les inscriptions limitées ont cependant entraîné de nombreuses déceptions chez ceux qui n’ont pas pu s’enregistrer à temps.Le trail a également séduit les plus jeunes : près de 300 élèves des écoles primaires de Calvi ont participé aux courses qui leur étaient réservées, encadrées par les enseignants et les bénévoles. Un moment fort, mêlant découverte du sport en pleine nature et sensibilisation à l’effort collectif.Le cross du collège, prévu dans la continuité, a dû être annulé en raison des intempéries, mais les organisateurs promettent déjà une surprise aux collégiens.« C’est un cadre à échelle humaine, pensé en concertation avec le Conservatoire du Littoral, et avec un engagement écologique », rappelle Jérôme Séveon.Après deux jours intenses d’effort et d’émotions, la 3ᵉ édition du Trail in Calvi s’est achevée en musique, sur le port, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse. Les coureurs, bénévoles et habitants se sont retrouvés autour d’un concert convivial, ponctué d’applaudissements et de moments de partage.Un rendez-vous qui on l’espère sera donné pour l’année prochaine .1 BARTOLI XAVIER 02:20:252 SANTELLI LAMBERT 02:21:493 QUILICI ANTHONY 02:29:361 RICO RÉGIS 01:14:402 VENDASI ÉMILE 01:19:143 OLMETA FABIEN 01:19:141 MORGANA LÉO 00:48:242 SUSINI PIERRE-JEAN 00:49:203 PEPELS NIEK 00:50:54