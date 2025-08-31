Trail - Madani Iadadaine devance Axel Mondain à la Parata

Après six ans d’absence, la Croix Rouge Française et le GFCA Athlétisme ont redonné vie au trail de la Parata, une course particulièrement appréciée dans les sublimes paysages des Sanguinaires et de Capo di Feno. Après le départ de la marche solidaire, ils étaient un peu plus de 300 à s’élancer finalement sur la piste du sentier des Douaniers. Sous des conditions idéales, légèrement venteuses, rafraîchissant l’atmosphère, et avec le coucher de soleil en récompense, c’est finalement Madani Iadadaine, le pensionnaire du GFCA, qui a franchi la ligne d’arrivée le premier en un temps record de 46’16 : « C’était un parcours assez roulant, qui me correspond parfaitement. J’ai fait quelques petites fautes et j’ai chuté plusieurs fois, mais sans gravité heureusement même si j’ai une petite entorse », expliquait-il à l’arrivée avant d’ajouter : « Maintenant je vais préparer deux courses UTMB qui vont se dérouler en Thaïlande en novembre et décembre prochain sur le même type de format. En tout cas, j’étais très content de courir pour la Croix Rouge ».
Une manifestation pour la bonne cause
Troisième du Giru di u Tumbone lors de l’UTMB Restonica Trail en juillet dernier, il s’était déjà tiré la bourre sur cette épreuve, avec Axel Mondain (GFCA Athlétisme), arrivé finalement 2e à la Maison du Grand Site de la Parata en 47’51 : « Il est parti très vite, dès le 3e kilomètre, il a été très fort alors que j’étais à plus de 20 km/h. Mais, il était plus rapide. Il a encore relancé sur la fin et on fait au final deux très bons chronos, on bat tous les deux l’ancien record de l’épreuve ». Corentin Chollet clôture le podium en 49’44 ; Judith Rebmann termine première féminine en 58’21. La soirée s’est poursuivie en son et lumière devant un buffet convivial avant la traditionnelle remise des prix récompensant l’ensemble des catégories. Sandra Rossi, la cheville ouvrière de la manifestation et responsable de la Croix Rouge de Corse-du-Sud, se montrait satisfaite à l’issue de la compétition : « Je suis très heureux d’avoir pu participer à la renaissance de cette course, qui a connu un beau succès. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, le GFCA Athlétisme ainsi que tous les participants, qui ont pu profiter tout en faisant un geste pour la bonne cause et les plus démunis. Il y avait beaucoup d’usagers de la Croix Rouge sur le parcours, preuve en est que sport et solidarité font toujours bon ménage ». La course devrait d’ailleurs être reconduite lors des prochaines années.
