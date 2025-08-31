Trail - Madani Iadadaine devance Axel Mondain à la Parata

Une manifestation pour la bonne cause

Troisième du Giru di u Tumbone lors de l’UTMB Restonica Trail en juillet dernier, il s’était déjà tiré la bourre sur cette épreuve, avec Axel Mondain (GFCA Athlétisme), arrivé finalement 2 e à la Maison du Grand Site de la Parata en 47’51 : « Il est parti très vite, dès le 3e kilomètre, il a été très fort alors que j’étais à plus de 20 km/h. Mais, il était plus rapide. Il a encore relancé sur la fin et on fait au final deux très bons chronos, on bat tous les deux l’ancien record de l’épreuve ». Corentin Chollet clôture le podium en 49’44 ; Judith Rebmann termine première féminine en 58’21. La soirée s’est poursuivie en son et lumière devant un buffet convivial avant la traditionnelle remise des prix récompensant l’ensemble des catégories. Sandra Rossi, la cheville ouvrière de la manifestation et responsable de la Croix Rouge de Corse-du-Sud, se montrait satisfaite à l’issue de la compétition : « Je suis très heureux d’avoir pu participer à la renaissance de cette course, qui a connu un beau succès. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, le GFCA Athlétisme ainsi que tous les participants, qui ont pu profiter tout en faisant un geste pour la bonne cause et les plus démunis. Il y avait beaucoup d’usagers de la Croix Rouge sur le parcours, preuve en est que sport et solidarité font toujours bon ménage ». La course devrait d’ailleurs être reconduite lors des prochaines années.