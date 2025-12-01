Trail - Gautier Airiau victorieux à Bonifacio

À 9h15 les coureurs du Trail court étaient les premiers à s'élancer du quai d'honneur suivis, un quart d'heure plus tard, par les concurrents de la longue avec ses 17 km pour plus de 400 mètres de dénivelé positif.

Sur le Trail long, avec une version légèrement modifiée par rapport à celle de 2024, on retrouvait de suite en tête, sur la partie Nord des Falaises, au sortir de la Strada Vecchia, Régis Rico et Gautier Airiau qui comptaient au passage du Fazziu une belle avance sur leurs poursuivants immédiats. Les deux coureurs de tête menaient la course, mais rapidement Gautier Airiau, membre du Team Scot et vice-champion de France du Trail long en 2019, montait le tempo. Une hausse du rythme à laquelle le Porto-Vecchiais ne pouvait répondre et au moment de basculer sur les falaises côté Sud, Gautier Airiau s'en allait en solitaire. Il ne devait plus être rejoint et rejoignait la ligne d'arrivée dans le temps de 1h06'57 devant Thierry Mathissart, le récent vainqueur du semi de Portivechju en 1h09'52 qui avait ravi la deuxième place à Régis Rico qui complétait le podium dans le temps de 1h10'48.

Chez les féminines, Séverine Daviller de l'AS Figarella s'est imposée en 1h27'50, laissant sa Dauphine Dorine Belmont à un peu plus de deux minutes. La troisième place est revenue à Oriol Ferrer (1h34'55.

Sur le Trail court, les lauréats 2025 sont Lucas Chubillau qui a bouclé les 8 kilomètres dans le temps de 35'16 qui a largement dominé l'épreuve devant Sacha Rigaut (38'26) et Valentin Zietek (38'46), alors que dans les rangs des féminines Stéphanie Coquart l'a emporté en 44'27 devant Laura Lust et Laurence Calaert.