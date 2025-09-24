Trafic de stupéfiants à Ajaccio : en garde à vue il s'était évadé en août. il a été repris à Nice

Arrêté le 8 août à Nice, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants pilotée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio, Nizar Feddaoui, 36 ans, s'était évadé début août lors de son transfert vers l'hôpital de Nice alors qu'il était en garde à vue, avaient indiqué fin août à l'AFP plusieurs sources proches du dossier.
Mardi, il a été arrêté à Nice, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.
"Je vous confirme l'interpellation hier (mardi) à Nice de l'intéressé actuellement mis en cause dans un dossier de trafic de stupéfiants dans le cadre d’une information judiciaire suivie par un magistrat instructeur d’Ajaccio", a déclaré mercredi à l'AFP Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.
Le parquet avait par ailleurs élargi l'enquête aux "faits d'évasion", a précisé le magistrat.
En novembre 2024, Nizar Feddaoui avait été mis en examen pour trafic de drogue et placé sous contrôle judiciaire.
En juin 2016, il avait été acquitté par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'assassinat de l'ex-dirigeant nationaliste corse Yves Manunta, le 9 juillet 2012 à Ajaccio, mais condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et pour l'incendie volontaire en bande organisée du véhicule utilisé par les auteurs de l'homicide.
Il était associé à l'une des 25 bandes criminelles de l'île répertoriées dans une note confidentielle de 2022 du service information, renseignement et analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la police nationale consultée par l'AFP.
