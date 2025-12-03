Traditions et solidarité à Ajaccio : Sant’Andria fédère écoles, familles et associations

Du 24 au 28 novembre, les 29 écoles d’Ajaccio, de la maternelle au CM2, ont ainsi déployé un programme riche, mêlant animations linguistiques, ateliers pédagogiques, activités artistiques, créations musicales et actions solidaires autour de la Sant'Andria
« Sant’Andria, Sant’Andria, da Aiacciu à Bastia », il est 16 heures à l’école Loretto d’Ajaccio, et les quelques dizaines d’enfants reprennent en chœur les paroles de la chanson de Felì, l’artiste insulaire, particulièrement engagé dans le renouveau de la Sant’Andria par le biais de son association Scola In Festa, avec notamment la conception d’une mallette pédagogique en faveur des enseignants : « On assiste à un regain dans les quartiers et les villages. Avec Scola in Festa, nous avons voulu accompagner ce renouveau dans les écoles avec une chanson dédiée et une mallette pédagogique. La Sant’Andria, c’est du culturel, du patrimonial… mais aussi du social avec une grande collecte solidaire. »
Des enfants particulièrement enthousiastes
Son projet éducatif validé par la Ville d’Ajaccio et l’Académie de Corse a vite trouvé un écho favorable qui permis aux classes de travailler sur la musique, les textes et les valeurs de la fête, tout en créant un véritable lien intergénérationnel. À l’école du Loretto, l’enthousiasme des enfants, visages grimés, était particulièrement visible et palpable. Sa directrice, Marie-Lucette Leca, ajoute : « Les parents ont beaucoup participé, en contribuant à la collecte et en jouant le jeu des déguisements. Les enfants ont été très motivés et nous avons fait tout un travail sur les valeurs de la Sant’Andria ».
Des enfants particulièrement enthousiastes
Son projet éducatif validé par la Ville d’Ajaccio et l’Académie de Corse a vite trouvé un écho favorable qui permis aux classes de travailler sur la musique, les textes et les valeurs de la fête, tout en créant un véritable lien intergénérationnel. À l’école du Loretto, l’enthousiasme des enfants, visages grimés, était particulièrement visible et palpable. Sa directrice, Marie-Lucette Leca, ajoute : « Les parents ont beaucoup participé, en contribuant à la collecte et en jouant le jeu des déguisements. Les enfants ont été très motivés et nous avons fait tout un travail sur les valeurs de la Sant’Andria ».
Dans les couloirs animés par des chants en langue corse, ateliers créatifs, contes traditionnels, ainsi que pour la préparation de paniers solidaires destinés aux associations caritatives locales, cette édition a particulièrement mis l’accent sur la solidarité. Les écoles de la Ville d’Ajaccio ont ainsi organisé : des collectes alimentaires, des actions de soutien aux personnes vulnérables, créer des paniers offerts à des associations caritatives, Simone Guerrini, adjointe à la Culture, se réjouit de la mobilisation de cette fête qui a fédéré plusieurs acteurs institutionnels et éducatifs : « On renoue avec nos valeurs, nos traditions, notre don de soi. La Sant’Andria allie culture, musique, arts plastiques et langue corse. Tout le monde a adhéré. »
Une tradition réinventée au cœur du projet éducatif
Rémi-François Paolini, le Recteur de l’Académie de Corse se montrait tout aussi enthousiaste : « C’est une opération menée en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, qui rassemble la communauté éducative. L’objectif est de faire revivre une tradition très forte dans l’île tout en transmettant des valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. » Soutenu par les équipes pédagogiques, ce projet s'intègre ainsi à la fois dans l’apprentissage de la langue corse, dans la découverte du patrimoine, et dans l'éveil citoyen des élèves.
Du 24 au 28 novembre, les 29 écoles d’Ajaccio, de la maternelle au CM2, ont ainsi déployé un programme riche, mêlant animations linguistiques, ateliers pédagogiques, activités artistiques, créations musicales et actions solidaires. Plus largement, ce sont toutes les écoles de l’Académie de Corse qui se sont associées à ce renouveau. La Sant’Andria, ancrée dans la tradition insulaire, retrouve depuis plusieurs années une nouvelle dynamique grâce à l’implication conjointe de la communauté éducative, des partenaires culturels et des associations locales.
-
Le petit train de la Sant’Andria, une tradition solidaire qui mobilise les écoles bastiaises
-
Vers des tarifs différenciés sur l’eau, selon les filières agricoles corses en tension
-
Les marins de Corsica Linea et La Méridionale en grève le 2 décembre
-
L’AC Ajaccio lance des cartes de soutien pour poursuivre sa reconstruction
-
Jérôme Leroy, invité de Camera Pulitica : le même message pour les ados et les adultes