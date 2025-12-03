Traditions et solidarité à Ajaccio : Sant’Andria fédère écoles, familles et associations

« Sant’Andria, Sant’Andria, da Aiacciu à Bastia », il est 16 heures à l’école Loretto d’Ajaccio, et les quelques dizaines d’enfants reprennent en chœur les paroles de la chanson de Felì, l’artiste insulaire, particulièrement engagé dans le renouveau de la Sant’Andria par le biais de son association Scola In Festa, avec notamment la conception d’une mallette pédagogique en faveur des enseignants : « On assiste à un regain dans les quartiers et les villages. Avec Scola in Festa, nous avons voulu accompagner ce renouveau dans les écoles avec une chanson dédiée et une mallette pédagogique. La Sant’Andria, c’est du culturel, du patrimonial… mais aussi du social avec une grande collecte solidaire. »



Des enfants particulièrement enthousiastes

Son projet éducatif validé par la Ville d’Ajaccio et l’Académie de Corse a vite trouvé un écho favorable qui permis aux classes de travailler sur la musique, les textes et les valeurs de la fête, tout en créant un véritable lien intergénérationnel. À l’école du Loretto, l’enthousiasme des enfants, visages grimés, était particulièrement visible et palpable. Sa directrice, Marie-Lucette Leca, ajoute : « Les parents ont beaucoup participé, en contribuant à la collecte et en jouant le jeu des déguisements. Les enfants ont été très motivés et nous avons fait tout un travail sur les valeurs de la Sant’Andria ».



Dans les couloirs animés par des chants en langue corse, ateliers créatifs, contes traditionnels, ainsi que pour la préparation de paniers solidaires destinés aux associations caritatives locales, cette édition a particulièrement mis l’accent sur la solidarité. Les écoles de la Ville d’Ajaccio ont ainsi organisé : des collectes alimentaires, des actions de soutien aux personnes vulnérables, créer des paniers offerts à des associations caritatives, Simone Guerrini, adjointe à la Culture, se réjouit de la mobilisation de cette fête qui a fédéré plusieurs acteurs institutionnels et éducatifs : « On renoue avec nos valeurs, nos traditions, notre don de soi. La Sant’Andria allie culture, musique, arts plastiques et langue corse. Tout le monde a adhéré. »