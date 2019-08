Tout danger de pollution au Nord de Bastia semble écarté

Le CROSS MED Corse basé à Ajaccio a géré avec célérité et efficacité la suspicion d'une nappe de pollution au large de Bastia, repérée par des témoins mais aussi par les hommes du Poste de Secours de Santa-Maria di Lota et le personnel du Sémaphore de Sagro.Comme nous l'avons indiqué ludni, un semi-rigide des pompiers de Bastia s'est rendu sur la zone et les photos prises ont été aussitôt envoyées au Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les Pollutions (CEDRE) basé à Brest.Au vu de ces images, les experts se prononçaient plutôt pour une pollution organique, sans certitude toutefois.Le CROSS Corse avait confirmation entre-temps que le Jason, bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution de la Marine Nationale faisait route vers la Zone concernée, où il était attendu vers 21 heures.Cette nappe qui inquiétait au plus haut point les maires de nombreuses communes, notamment du Cap Corse mesurait selon les observateurs 13 kilomètres de long mais se trouvait fractionnée en plusieurs points. Le secteur le plus exposé à cette alerte pollution: le Nord de Pietranera, Sisco et Macinaggio.Ce mardi matin, la Préfecture de Haute-Corse, toujours en étroite collaboration avec le CROSS Corse demandait aux pompiers d'effectuer une nouvelle mission de reconnaissance, alors que la Préfecture maritime de Toulon envoyait une vedette des douanes sur place.Le problème, c'est que cette nappe de la veille n'était plus visible,C'est donc cette fois un avion des douanes qui effectuait un survol au-dessus de la zone pour tenter de la localiser.Pour les experts, le doute sur la nature de cette pollution se faisait plus précis.Experts de la Préfecture maritime et du CEDRE optaient pour une pollution organique et non d'Hydro-carbures. Pour eux, au fil des heures, cette hypothèse devenait pratiquement une certitude.Selon toute vraisemblance il s'agirait en effet de ce que les experts appellent communément "D'eaux noires non-broyées", en clair des eaux usées de bateaux et ferries provenant des WC !Cela pourrait expliquer la disparition de cette nappe après que les matières fécales se soient désagrégées.Ce qui est certain en tout cas, c'est que le ou les bateaux qui auraient déversés ces eaux, n'avaient pas à le faire si près des côtes !



..