Tous en piste avec l’Office du Tourisme du Cap Corse

Erbalonga (4 juin 2022)

Luri (18 juin 2022)

Canari (10 septembre 2022)

Centuri (17 septembre 2022).

L’Office du tourisme du Cap Corse propose sur son territoire 4 journées placées sous le signe de la convivialité. Un évènement ayant pour objectifs d'animer la région du Cap Corse en dehors du cœur de saison, de proposer des moments festifs et divertissant, de faire découvrir le patrimoine du Cap Corse de manière ludique et de développer une offre touristique expérientielle sur la thématique : Découverte du patrimoineLe concept proposé, sur la base d’une chasse au trésor ouverte à des équipes (4 personnes maximum) mixant les générations ou bien entre amis ou en famille, à vocation à faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine, l’histoire et la culture du territoire du manière innovante.​4 dates ont été planifiéesA la fin des jeux de piste un moment de convivialité autour d’un « spuntinu » est prévu. Par cette action innovante, l’Office de tourisme entend associer l’ensemble des socioprofessionnels, des associations présentes sur le territoire comme l’association Petre Scritte, à l’organisation de ces rencontres et créer une dynamique touristique en dehors du cœur de saison.C’est également un moyen de faire découvrir cette région de Corse autrement qu’en utilisant les standards des circuits touristiques traditionnels.Attention au vu de l’engouement suscité par ce jeu de piste et de la demande, il est fortement conseillé de s’inscrire dès à présent ici Plus d’informations ici