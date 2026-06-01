Tourisme : la Corse a séduit le marché italien de l’outdoor à travers un éductour dédié aux groupes

Pendant cinq jours, les professionnels italiens ont parcouru plusieurs territoires de l’île afin de découvrir les infrastructures d’accueil, les hébergements et les activités adaptées aux groupes. Le programme les a conduits à Corte, sur la côte orientale, en Costa Verde, dans la région bastiaise et au Cap Corse. Randonnées, découverte des étangs, activités de pleine nature, visites patrimoniales et rencontres avec les acteurs locaux ont rythmé ce séjour professionnel.





L’objectif de cet éductour était de favoriser l’intégration de la Corse dans les futures programmations commerciales du tour-opérateur italien, spécialisé depuis plus de quarante ans dans les voyages sportifs, les séjours de groupe et le tourisme familial. Cette immersion a permis aux participants d’apprécier les capacités d’accueil de l’île ainsi que la diversité de son offre touristique.





L’opération s’inscrivait également dans la stratégie de désaisonnalisation portée par les acteurs institutionnels corses. Le mois de mai a offert des conditions favorables à l’accueil de groupes grâce à une fréquentation modérée et à une bonne disponibilité des infrastructures touristiques. Les groupes sportifs, les associations, les comités d’entreprise ou encore les seniors actifs constituent en effet un segment de marché stratégique pour prolonger la saison touristique et mieux répartir les retombées économiques sur les territoires.





La clientèle italienne demeure l’une des principales clientèles étrangères de l’île, représentant près de 28 % des nuitées internationales enregistrées en Corse. Attirés par les activités de pleine nature, le littoral, les séjours itinérants et les expériences authentiques, les visiteurs italiens constituent un marché de proximité essentiel pour le tourisme insulaire. Les liaisons maritimes entre l’Italie et la Corse, notamment via Bastia, continuent de jouer un rôle déterminant dans cette fréquentation.





À travers cet éductour, les partenaires de l’opération ont cherché à consolider la visibilité de la destination sur le marché italien et à développer une offre axée sur le tourisme actif, les séjours de groupes et les expériences nature. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté de renforcer le positionnement de la Corse comme destination accessible tout au long de l’année, au-delà de la seule saison estivale.