Tourisme : Ajaccio lance son « City Pass »

Une carte, aux allures de carte bancaire ou sous forme de QR code, valable pour 24, 48 ou 72 heures (pour respectivement 24, 36 et 45 euros), et qui offre l’accès gratuit à plusieurs sites touristiques emblématiques du territoire : le Musée Fesch, la Maison Bonaparte, la grotte Napoléon, le circuit Ajaccio vision, le parc Gioia di a Natura, le petit train, Naporama et les visites guidées de l’office du tourisme.



Mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’avantages et de réductions pour de nombreuses activités comme les balades en mer avec Nave va, la découverte des tortues au parc A Cupulatta ou la location de vélos électriques avec Appebike. Une application avec un système de géolocalisation permet de visualiser l’ensemble des activités.