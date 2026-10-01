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Tour de Corse Historique : un accident à Arbellara, deux blessés pris en charge


Léana Serve le Vendredi 9 Octobre 2026 à 09:43

Un véhicule a fait une sortie de route de 40 mètres ce vendredi à Arbellara, lors du Tour de Corse Historique, selon le service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud. Deux personnes ont été blessées et prises en charge par les secours. La course est actuellement interrompue.



(Photo d'illustration : Paule Santoni)
(Photo d'illustration : Paule Santoni)
Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi matin sur le Tour de Corse Historique, à Arbellara, indique le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud. Selon les premières informations, un véhicule a fait une sortie de route de 40 mètres, et deux blessés graves, présentant de multiples blessures et contusions, ont été pris en charge par les secours. Une dizaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur place avec plusieurs véhicules de secours dont un véhicule de désincarcération. Le SAMU 2A est également engagé, ainsi que la gendarmerie. La course est pour le moment arrêtée.




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