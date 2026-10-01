Tour de Corse Historique : un accident à Arbellara, deux blessés pris en charge

Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi matin sur le Tour de Corse Historique, à Arbellara, indique le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud. Selon les premières informations, un véhicule a fait une sortie de route de 40 mètres, et deux blessés graves, présentant de multiples blessures et contusions, ont été pris en charge par les secours. Une dizaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur place avec plusieurs véhicules de secours dont un véhicule de désincarcération. Le SAMU 2A est également engagé, ainsi que la gendarmerie. La course est pour le moment arrêtée.