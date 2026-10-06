Tour de Corse Historique - Le magazine 2026 désormais disponible

Récompensé lors de l'International Historic Motoring Awards à Londres en octobre 2025, en tant que meilleur rallye historique, le TDCH va entrer en cette fin de semaine dans sa dernière ligne droite en termes de préparation, du côté de Calvi, avant de voir les voitures de légende entrer en scène à partir de mardi pour la première journée du rallye.
Dans le même temps, vient de paraître le nouveau magazine réalisé chaque année à l'attention du TDCH. Une année 2026 où est rendu hommage, en ouverture de ce magazine, à la BMW M3, vainqueur du Tour de Corse en 1987, pilotée par Bernard Béguin, navigué par Jean-Jacques Lenne. Un succès qui demeure le seul de la M3 en championnat du monde.
Dans la foulée on retrouve, un reportage sur l'équipe Prodrive, fondée en 1984 par l'Anglais David Richards. Une publication qui fait, également, la part belle à des autos de légende comme la Triumph TR7, ainsi qu'à des pilotes qui ont marqué le Tour de Corse comme Gilles Panizzi ou Didier Auriol, ainsi que des pilotes 'modernes" à l'image de Raphaël Astier ou Yoann Bonnato. A cela, il convient d'ajouter un coup d'œil dans le rétro sur l'édition 2025, un zoom sur la très attachante BMW 2002, et enfin la liste des engagés.
Comme ceux des éditions précédentes, ce magazine 2026, qui sera disponible sur le stand du Tour de Corse Historique, est une véritable bible du sport automobile que tous les passionnés auront à cœur d'avoir dans leur bibliothèque.
Le parcours
Etape 1 Calvi – Calvi mardi 6 octobre
VHC : 62,4 km
11h28 : ES1 : Notre Dame de la Serra 13,7 km
11h51 : ES2 : Argentella-Fangu 12,3 km
16h01 : Entrée parc fermé Calvi
VHRS/ Légende : 71,3 km
12h53 : ZR1 : Tesa-Muru 13 km
13h36 : ZR2 : Cateri-Montemaggiore 11,2 km
17h16 : Entrée parc fermé Calvi
Etape 2 : Calvi – Lucciana mercredi 7 octobre (217,2 km)
7h43 : ES3 : Speluncatu – Pioggiola 13,2 km
8h26 : ES 4 : Bocca Capanna – Pietralba 26,6 km
9h50 : ES5 : Aiti – San Lurenzu – Santa Lucia di Moriani 29,7 km
12h42 : ES6 : Barchetta – Penta di Casinca 28,5 km
13h52 : Podium d’arrivée Aéroport Bastia-Poretta
Etape 3 : Lucciana – Propriano jeudi 8 octobre (251,5 km)
7h48 : ES7 : Tagliu Isulacciu – Talasani- Santa Lucia di Moriani 17 km
8h51 : ES8 : Chiatra – Feo 40,8 km
11h10 : ES9 : Col de Sorba – Ghisoni 14,3 km
12h41 : ES10 : Ghisoni-Fischer 29,2 km
14h51 : Podium d’arrivée port de Propriano
Etape 4 : Propriano – Ajaccio vendredi 9 octobre (243, 1 km)
7h28 ; ES11 : Arbellara – Zirubia 25,8 km
8h56 : ES12 : Chialza – Orone 14,3 km
11h19 : ES13 : Aullène – Zicavo 29,8 km
13h02 : ES14 : Petreto – Bisinau 29,8 km
14h27 : Podium d’arrivée à Ajaccio
Etape 5 : Ajaccio – Calvi samedi 10 octobre (222,3 km)
7h53 : ES15 : Vero-Lopigna 27,9 km
8h46 : ES16 : Ambiegna – Masorchia 14 km
9h34 : ES17 : Coggia – Appriciani 13,6 km
10h22 : ES18 : Evisa- Porto 14,7 km
12h15 : ES19 Argentella – Calvi 18,3 km
13 heures : Podium d’arrivée Calvi
VHC : 62,4 km
11h28 : ES1 : Notre Dame de la Serra 13,7 km
11h51 : ES2 : Argentella-Fangu 12,3 km
16h01 : Entrée parc fermé Calvi
VHRS/ Légende : 71,3 km
12h53 : ZR1 : Tesa-Muru 13 km
13h36 : ZR2 : Cateri-Montemaggiore 11,2 km
17h16 : Entrée parc fermé Calvi
Etape 2 : Calvi – Lucciana mercredi 7 octobre (217,2 km)
7h43 : ES3 : Speluncatu – Pioggiola 13,2 km
8h26 : ES 4 : Bocca Capanna – Pietralba 26,6 km
9h50 : ES5 : Aiti – San Lurenzu – Santa Lucia di Moriani 29,7 km
12h42 : ES6 : Barchetta – Penta di Casinca 28,5 km
13h52 : Podium d’arrivée Aéroport Bastia-Poretta
Etape 3 : Lucciana – Propriano jeudi 8 octobre (251,5 km)
7h48 : ES7 : Tagliu Isulacciu – Talasani- Santa Lucia di Moriani 17 km
8h51 : ES8 : Chiatra – Feo 40,8 km
11h10 : ES9 : Col de Sorba – Ghisoni 14,3 km
12h41 : ES10 : Ghisoni-Fischer 29,2 km
14h51 : Podium d’arrivée port de Propriano
Etape 4 : Propriano – Ajaccio vendredi 9 octobre (243, 1 km)
7h28 ; ES11 : Arbellara – Zirubia 25,8 km
8h56 : ES12 : Chialza – Orone 14,3 km
11h19 : ES13 : Aullène – Zicavo 29,8 km
13h02 : ES14 : Petreto – Bisinau 29,8 km
14h27 : Podium d’arrivée à Ajaccio
Etape 5 : Ajaccio – Calvi samedi 10 octobre (222,3 km)
7h53 : ES15 : Vero-Lopigna 27,9 km
8h46 : ES16 : Ambiegna – Masorchia 14 km
9h34 : ES17 : Coggia – Appriciani 13,6 km
10h22 : ES18 : Evisa- Porto 14,7 km
12h15 : ES19 Argentella – Calvi 18,3 km
13 heures : Podium d’arrivée Calvi