TotalEnergies prolonge son plafonnement des prix des carburants jusque fin avril

Face à la flambée des prix des carburants, les stations Total vont continuer à plafonner les prix jusque fin avril. C’est ce qu’annonce le groupe TotalEnergies dans un communiqué publié ce mardi. Toutefois, constatant « la très forte remontée des cours internationaux du diesel » et rappelant que ce carburant est « largement importé» en France, le groupe précise devoir « adapter le niveau du plafonnement du diesel » après l’avoir maintenu jusqu’ici « pour aider ses clients durant le week-end de Pâques ».



À partir de ce mardi, si l’entreprise prolonge ses mesures « afin de continuer à protéger ses clients en France », le prix de l’essence va ainsi stagner à « 1,99 €/L », tandis que celui du diesel est désormais fixé à « 2,25 €/L ». Des prix qui s’appliqueront « dans l’ensemble des 3 300 stations-service TotalEnergies du réseau métropolitain ».



Le groupe indique par ailleurs que, « compte tenu de la forte demande de diesel en France et de la priorité donnée au pouvoir d’achat », les stations « se concentreront sur la distribution de diesel classique » et « ne distribueront plus de diesel Excellium, plus coûteux » durant cette période.



TotalEnergies précise qu’elle « réévaluera fin avril la situation à l’aune des marchés pétroliers mondiaux » et ajoute que, « en cas d’évolution favorable des cours internationaux », il s’engage à « répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse des cours du diesel et de l’essence ».



En parallèle, les abonnés à TotalEnergies Électricité & Gaz inscrits à « l’avantage carburant » bénéficient toujours « d’un plafond privilégié à 1,99 €/L, quel que soit le carburant, y compris sur autoroutes, et pour toute l’année 2026 ». Cette mesure concerne également « tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d’électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies ».