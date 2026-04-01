Toni Casalonga et Gilles Zerlini : « Les 12 travaux d’Hercule - I 12 Faccendi d’Èrculu » illustrés, en corse, français et grec

« Les 12 travaux d’Hercule - I 12 Faccendi d’Èrculu » : illustrations de Toni Casalonga, textes de Gilles Zerlini.
Le projet a pris corps voilà deux ans. « Ce sont des images de guerre, celles de ces drones s’abattant en Ukraine qui ont déclenché l’idée » explique Toni Casalonga, peintre, sculpteur, graveur, scénographe et metteur en scène... « J’ai fait le parallèle avec les Oiseaux du lac Stymphale, l’un de 12 travaux d’Hercule. Ces oiseaux cruels aux becs et pattes en bronze acérés se jetaient sur leurs proies, détruisant toute population. Je l’ai illustré et j’ai enchainé avec les 11 autres travaux d’Hercule».
L’artiste balanin a tout d’abord gravé ses illustrations dans le métal puis a poli les moules à l’eau plate avant de les ancrer. Il a ensuite demandé à l’écrivain bastiais Gilles Zerlini de mettre des textes dessus, déclenchant un nouveau processus de création. « En fait, c’est un travail à l’envers de celui qui a coutume d’être fait, puisque c’est l’auteur qui demande à un dessinateur d’illustrer son texte » commente Gilles Zerlini. «J’ai donc composé 12 poèmes en vers libres, traduits ensuite en corse par Anghjulu Canarelli. Je n’ai pas voulu m’inspirer profondément des gravures de Toni et j’ai relu les travaux d'Héraclès et j’ai fait des parallèles. Par exemple dans l'Hydre de Lerne j’évoque Pasolini, pour le Sanglier d'Erymanthe j’aborde l’agriculture industrielle, les Oiseaux du lac Stymphale m’ont rappelé les bombardements de Bastia en 1943, les Juments de Diomède sont une parabole sur la société qui se détruit. Cet ouvrage qu’on a réalisé avec Toni Casalonga entre en résonance avec un bouquin de 1960 : "Les Bucoliques de Virgile" dont les traductions en corse et en français avait été effectuées par Carulu Giovone da Bozi, originaire de Zonza. Et illustrées par le tout jeune Toni Casalonga ».
Le résultat est d’autant plus sublime que l’ouvrage, en couleurs, est au format A3. 12 cahiers, indépendants, chacun présentant une couverture en noir et blanc avec le titre en grec, français et corse. A l’intérieur une page pour l’illustration, faisant face au texte correspondant en français et en Corse. A chaque page l’un des 12 travaux. Outre ses clins d’œil, l’auteur Gilles Zerlini a aussi dissimulé des codes ! Aux lecteurs de faire preuve de perspicacité, un travail qui n’a rien … d’herculéen ! Enfin, signalons la belle préface du poète, linguiste, philosophe, dramaturge Rinatu Coti.
Les 12 travaux d’Hercule – I 12 Faccendi d’Èrculu.
L’artiste balanin a tout d’abord gravé ses illustrations dans le métal puis a poli les moules à l’eau plate avant de les ancrer. Il a ensuite demandé à l’écrivain bastiais Gilles Zerlini de mettre des textes dessus, déclenchant un nouveau processus de création. « En fait, c’est un travail à l’envers de celui qui a coutume d’être fait, puisque c’est l’auteur qui demande à un dessinateur d’illustrer son texte » commente Gilles Zerlini. «J’ai donc composé 12 poèmes en vers libres, traduits ensuite en corse par Anghjulu Canarelli. Je n’ai pas voulu m’inspirer profondément des gravures de Toni et j’ai relu les travaux d'Héraclès et j’ai fait des parallèles. Par exemple dans l'Hydre de Lerne j’évoque Pasolini, pour le Sanglier d'Erymanthe j’aborde l’agriculture industrielle, les Oiseaux du lac Stymphale m’ont rappelé les bombardements de Bastia en 1943, les Juments de Diomède sont une parabole sur la société qui se détruit. Cet ouvrage qu’on a réalisé avec Toni Casalonga entre en résonance avec un bouquin de 1960 : "Les Bucoliques de Virgile" dont les traductions en corse et en français avait été effectuées par Carulu Giovone da Bozi, originaire de Zonza. Et illustrées par le tout jeune Toni Casalonga ».
Le résultat est d’autant plus sublime que l’ouvrage, en couleurs, est au format A3. 12 cahiers, indépendants, chacun présentant une couverture en noir et blanc avec le titre en grec, français et corse. A l’intérieur une page pour l’illustration, faisant face au texte correspondant en français et en Corse. A chaque page l’un des 12 travaux. Outre ses clins d’œil, l’auteur Gilles Zerlini a aussi dissimulé des codes ! Aux lecteurs de faire preuve de perspicacité, un travail qui n’a rien … d’herculéen ! Enfin, signalons la belle préface du poète, linguiste, philosophe, dramaturge Rinatu Coti.
Les 12 travaux d’Hercule – I 12 Faccendi d’Èrculu.
- Le lion de Némée – U Lionu di Neméa
- L'Hydre de Lerne – L’idra di Lerna
- Le sanglier d'Erymanthe – U Signari d’Erimante
- La biche de Cérynie – A Ronca di Cirinea
- Les oiseaux du lac Stymphale – L’acceddi di Stinfalu
- Le taureau de Crète – U Torru critesu
- Les écuries d'Augias – I Staddi d’Augia
- Les juments de Diomède – I Ghjumenti di Diomedi
- La ceinture d'Hippolyte – A Cinta d’Ippulita
- Les bœufs du géant Géryon – U giganti Gerioni
- Les pommes d'or des Hespérides – I Meli d’oru "ll" ortu
- Cerbère - Cerberu.
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