Toni Casalonga et Gilles Zerlini : « Les 12 travaux d’Hercule - I 12 Faccendi d’Èrculu » illustrés, en corse, français et grec

Philippe Jammes le Lundi 27 Avril 2026 à 18:38

Quel fabuleux travail ! Quand la finesse de la plume de Gilles Zerlini épouse la délicatesse du stylet de Toni Casalonga, l’art atteint la perfection. Le résultat est sublime. 12 cahiers illustrés, en langue française et corse, sur les travaux du héros de la mythologie grecque : Héraclès (Hercule).