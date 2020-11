Tocc'à voi - « Vous êtes italienne ? Pas d'abonnement téléphonique »

C

Ce soir j’ai été humiliée, comme rarement dans ma vie. Je voulais souscrire un nouveau contrat chez Orange et acheter un téléphone pour ma fille de 13 ans.J'ai pris rendez-vous sur internet depuis mon espace client et une fois sur place, alors que j'avais déjà choisi le bon portable et son forfait, on m'a refusé de finaliser le contrat car ma pièce d’identité était italienne.On m’a refusé malgré le fait que je sois cliente chez eux depuis 15 ans et que je paye régulièrement mes factures.Devant ma perplexité, et mon énervement, la jeune vendeuse a fait intervenir la responsable du magasin qui m'a dit que pour souscrire un contrat il fallait un passeport.J'ai répondu qu'avec ma pièce d'identité je peux voyager partout en Europe...que je peux louer un appartement, voter aux municipales, ouvrir un compte en banque mais non... je n'ai pas réussi à la convaincre et je n'ai pas pu souscrire un petit contrat à 9,90 euros par mois chez cet opérateur.J'ai trouvé cela discriminatoire et raciste. Humiliant. D'autant plus que sur le site internet Orange, à la rubriquearte Nationale d’Identité de l’Union Européenne figure parmi les documents acceptés pour valider la commande. (Voir photo et lien)Rentrée à la maison j'ai dit à ma fille que je n'avais pas de téléphone ni de contrat. Elle m' a demandé la raison... j'ai su juste lui dire...Sur mes expériences en tant qu'italienne en Corse je pourrais en écrire un livre. En quinze ans de vie sur cette ile j'ai eu plus de problèmes d'intégration que mes compatriotes au début du siècle dernier aux USA. J'ai été à plusieurs reprises discriminée par mon accent et mes origines sur le plan professionnel et personnel mais jamais je pensais que dans une boutique de la Patrie de droits de l'Homme, dans une année pandémique, on m'aurait refusé de souscrire un contrat téléphonique.