Théâtre de Bastia : les travaux se poursuivent avec le désamiantage de la toiture

(Photos Gérard Baldocchi)





Les travaux du théâtre de Bastia se poursuivent ! Depuis la fin du mois de décembre, la toiture du bâtiment fait l’objet d’une opération de désamiantage. Une intervention qui se poursuit en ce début du mois de janvier, avec l’installation d’une grue pour faciliter les interventions sur la toiture. « Il y a 1300 m² de tôles amiantées qui constituent la surface supérieure du toit du théâtre », explique Jérôme Terrier, directeur général des services de la ville de Bastia. « Les tôles amiantées vont être remplacées par une couverture métallique qui protégera le théâtre des intempéries. C'est une phase déterminante parce qu’une fois qu'on aura enlevé les tôles, il n'y aura plus d'amiante dans le théâtre. »





L’opération, qui débute lundi pour une durée de six semaines, marque la dernière phase d’intervention avant la reconstruction du théâtre. « L'entreprise est en train de déployer et de préparer sa dernière phase d'intervention sur l'amiante, ce qui permettra par la suite d'avoir un chantier qui se déroule totalement hors-amiante, avec beaucoup moins de contraintes », détaille Jérôme Terrier. « Il y aura toujours de la contrainte liée à l'exiguïté et à l'ampleur du chantier mais il n'y aura plus de contraintes liées aux émissions de fibres amiantes, qui sont évidemment très nocives et qui nécessitent des moyens très lourds et très coûteux. »



Durant cette phase du chantier, la terrasse Paul Valéry ainsi que l’allée située devant l’entrée du théâtre seront inaccessibles au public. « La terrasse, c’est là où on va trouver des tours qui permettent d'accéder aux charpentes pour les ouvriers, ainsi que des salles de décontamination des outils et pour le personnel qui travaille sur l'amiante, en respectant tout le protocole amiante. Étant donné que c'est là qu'on installe le gros du chantier, elle ne sera plus accessible au stationnement. » La municipalité précise que « le stationnement reste maintenu sur le reste de la zone », et que « les circulations piétonne et automobile pourront être adaptées ponctuellement ».

