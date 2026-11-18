C'est une pièce qui retrace le destin exceptionnel d'une militante communiste, grande figure de la résistance née à Ajaccio. De son enfance en Corse, jusqu’à sa mort à Auschwitz en 1943, "Danielle Casanova, une résistance corse" dessine le portrait d’une femme libre, engagée et profondément attachée à ses idéaux de justice et de liberté. « J’avais envie de creuser la vie d'une héroïne corse, dont on connaît certes bien le nom, mais un peu moins la vie », explique Alexandre Oppecini, auteur et metteur en scène de la pièce. « Je me suis penché, plongé dans sa vie en lisant des biographies, des articles, mais aussi en rencontrant sa nièce, Isaline Amalric-Choury. Je me suis rendu compte à quel point le combat qu'elle menait il y a 100 ans est toujours actuel, que ce soit le combat des forces de gauche contre le fascisme, contre le nazisme, mais aussi une lutte féministe, d'avant-garde, d’abord au sein du Parti communiste puis de l'Union des jeunes filles de France qu’elle avait créée pour défendre les droits des femmes. Il y a donc eu un énorme travail de recherche qui m'a pris beaucoup de temps ».



Nourrie de témoignages, de lettres et de récits intimes, cette création fait dialoguer mémoire et présent pour interroger notre rapport à l’engagement et à la transmission. « J’avais déjà travaillé et monté des spectacles autour de Pasquale Paoli et Marthe Franceschini, la sultane corse, mais le travail avait été très différent. Là, on est dans quelque chose de très politique, de très documenté. Peu de gens le savent, mais Danièle Casanova s'était entourée d'intellectuels, de journalistes, d'auteurs, faisait des apéros avec Aragon. Elle faisait énormément de choses au sein du Parti Communiste et de Jeunesse de France, elle ne s'arrêtait jamais. C'était beaucoup d'humanitaire, beaucoup d'éducation, de sorties culturelles, .... Elle voyageait dans le monde entier pour parler des jeunesses communistes. Ce qui est beaucoup moins documenté, et c'est là qu’on a pu prendre certaines libertés avec les comédiens, c'est sa vie personnelle, ses rêves, ses peurs. Dans ses lettres elle paraît toujours très très forte. Nous nous sommes allés imaginer des failles, des faiblesses, qui se situent principalement dans comment se détacher d'un dogmatisme du Parti Communiste et comment une utopie politique à un moment donné peut vraiment guider notre vie, sans pour autant qu'on y croit complètement, puisque le Parti Communiste, à l'époque, avait aussi des choix qui étaient douteux ».



Sur scène, Angèle Canu, qui incarne Danielle Casanova, Pascal Cesari, Liora Jaccottet, Lola Roskis Gingembre, Léopoldine Serre, Nicolas Pietri…« Pour moi c'était vraiment un pari car ces acteurs ne se connaissaient pas forcément, mais j’avais envie de travailler avec eux. C'était une question d'énergie. J'avais déjà travaillé avec Léopoldine et Angèle et j'avais très envie de travailler avec Pascal et Liora qui avaient eux-mêmes fait un spectacle ensemble et qui ont des manières très différentes de travailler de ce que j'ai l'habitude de faire ».



Après la résidence bastiaise, la pièce sera jouée* ce jeudi 19 novembre à Ajaccio, puis à Prunelli di Fiumorbu Corte, Bastia et Porto Vecchio. Puis une nouvelle tournée aura lieu sur l’île au printemps et début août, peut-être aussi sur le continent. « On aimerait beaucoup la jouer sur le continent et à Paris notamment parce que Danièle Casanova a passé une grosse partie de sa vie à Paris. En 2028, s’ouvrira au Fort de Romainville dans la ville des Lilas, dans le 93, le Mémorial National des femmes en résistance et en déportation dans lequel il y aura une statue de Daniele Casanova, puisqu’elle y a été enfermée. On aimerait donc bien travailler avec ce Mémorial ».



À noter, autour du spectacle, le samedi 28 novembre à 18h, à la médiathèque du centre culturel L’Alb’Oru à Bastia, une conférence « Danielle Casanova, de l’histoire à la mémoire » avec l’Associu Storia 97 de l’Université de Corse.





