Tennis : le premier défi international de la jeune Noémie De Bessa

Dans la famille De Bessa, le sport de haut niveau reste le fil conducteur. Jérémy, l’aîné, a débuté par le tennis avant de songer plutôt au football. Brillant défenseur, il évolue à l’ACA (U16) et a intégré le Pôle Espoir. Mais avant de passer de la petite balle jaune au ballon rond, il a réussi à transmettre le virus à Noémie, de trois ans sa cadette. Malgré son jeune âge, cette dernière est déjà pétrie de qualité. Passing, lob, coup droit, ace, revers, elle passe en revue et avec brio tous les gestes techniques du tennis. Avec une réelle prédisposition pour la terre battue. Depuis toute jeune, Noémie sait ce qu’elle veut : « être joueuses professionnelle ! Le tennis, c’est ma passion. Je ne me vois pas faire autre chose... »



Une passion où elle ne compte pas les heures. Papa et maman non plus du reste. « On s’organise, précise Frédéric le père, je gère les entraînements et matchs de Jérémy, mon épouse prend en charge Noémie. Pour les vacances, on se cale sur ses tournois. C’est une grande fierté d’avoir deux enfants à ce niveau. On donne tout pour qu’ils réussissent. »



Malgré son jeune âge (12 ans et demi), Noémie a déjà un caractère en acier trempé et des qualités mentales hors norme pour avancer dans la voie qu’elle s’est choisie. Et le chemin parcouru depuis ses débuts, lorsqu’elle renvoyait des chaussettes avec des raquettes de plage, dans toute la maison, est significatif. « Ses gestes techniques sont déjà éloquents, raconte Philippe Lopez, son actuel entraîneur et responsable du Tennis Club de Terra Bella, quand on l’a vue jouer, whaou ! Des qualités bien au-dessus de la moyenne. »



Noémie bénéficie d’horaires aménagés au collège du Stilettu à Ajaccio où elle est en classe de cinquième et elle alterne, études le matin et sport l’après-midi. Au CSJC où il est question surtout d’encadrement physique ou mental et, bien sûr au TCTB sous la houlette de son coach et conseillée, de temps à autre, par un certain...Fabrice Santoro, grand ami de Philippe Lopez et parrain sportif de la gamine.



Noémie empile, pour ainsi dire, les perfs ... En Corse, elle rafle tout et doit se frotter à des ados ou adultes pour avoir des adversaires de qualité. C’ est alors sur le Continent où elle est dans les 30 meilleures françaises de sa catégorie, qu’elle doit se rendre régulièrement pour progresser…



« Les déplacements sont longs et coûteux. On s’adapte mais ce n’est pas toujours évident. »



L ors de son dernier tournoi à Terra Bella ce week-end et où elle a remporté le simple dame et le simple mixte (avec des adultes), la gamine a reçu une aide financière de 1500 euros de l’association « Donne è Surelle ».



C e jeudi, Noémie partira avec ses parents à Maia, près de Porto (Portugal) où se déroule un tournoi international placé sous l’égide de Tennis-Europe et auquel vont participer une cinquantaine d’athlètes de sa catégorie. L’occasion de jauger son potentiel...