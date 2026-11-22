« O2&Cie Urgence BPCO » est une association française engagée dans la lutte contre la BronchoPneumopathie Chronique Obstructive, l'information et le soutien aux malades, créée en août 2013 par Philippe Poncet, lui-même sportif atteint d'une forme sévère de bronchopneumopathie chronique obstructive et vivant sous assistance respiratoire. Avec son association il organise des événements sport-santé sous assistance respiratoire pour sensibiliser le public et améliorer la prise en charge physique des patients. Parmi elles, l'Opération Mille Tables & Une Raquette, organisée en partenariat avec la Fédération française de tennis de table, à laquelle participait ce samedi le Ping-Pong Club Bastia, au COSEC Pepito Ferretti.
« Cette journée revêt un caractère particulier car elle se déroule simultanément dans une centaine de villes en France de 9h30 à 12h30 », explique Arnaud Roturier, président du PPC Bastia. « Elle a un double objectif : promouvoir les bienfaits de l’activité physique adaptée et sensibiliser le grand public à la BPCO, une maladie respiratoire chronique encore trop méconnue, qui touche pourtant des millions de personnes et aussi de montrer que le tennis de table est une activité accessible, conviviale et bénéfique pour la santé, et qu’il peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ».
« Cette journée revêt un caractère particulier car elle se déroule simultanément dans une centaine de villes en France de 9h30 à 12h30 », explique Arnaud Roturier, président du PPC Bastia. « Elle a un double objectif : promouvoir les bienfaits de l’activité physique adaptée et sensibiliser le grand public à la BPCO, une maladie respiratoire chronique encore trop méconnue, qui touche pourtant des millions de personnes et aussi de montrer que le tennis de table est une activité accessible, conviviale et bénéfique pour la santé, et qu’il peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ».
Hormis les licenciés du PPCB, des gens de l’extérieur sont venus participer à la manifestation qui proposait une dizaine d’ateliers très ludiques : Balle qui dort, jonglage, mini-tennis, servir dans une cible, envoyer et renvoyer dans une cible, balle qui roule …. « C’est une sorte challenge entre tous les clubs de France car chaque atelier permet de gagner des points, synonymes de cadeaux », indique le président du PPCB. Moment fort, à midi sur YouTube, les pongistes ont pu assister en live à un match entre Philippe Poncet et Christophe Legault, ancien joueur français.
Dans le cadre du Ping Santé le PPCB a déposé récemment un dossier et parmi les 74 participants, il a été retenu parmi les trois clubs sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Roland Garros le 12 décembre prochain. « On travaille avec la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Maison Sport Santé et on devrait initier des actions ping santé en janvier. Le but est de faire pratiquer des personnes malades, atteinte de pathologies diverses, les retraités. C’est une action pour l’inclusion dans une ambiance conviviale, de camaraderie » souligne Arnaud Roturier.
Dans le cadre du Ping Santé le PPCB a déposé récemment un dossier et parmi les 74 participants, il a été retenu parmi les trois clubs sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Roland Garros le 12 décembre prochain. « On travaille avec la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Maison Sport Santé et on devrait initier des actions ping santé en janvier. Le but est de faire pratiquer des personnes malades, atteinte de pathologies diverses, les retraités. C’est une action pour l’inclusion dans une ambiance conviviale, de camaraderie » souligne Arnaud Roturier.
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