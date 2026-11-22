« O2&Cie Urgence BPCO » est une association française engagée dans la lutte contre la BronchoPneumopathie Chronique Obstructive, l'information et le soutien aux malades, créée en août 2013 par Philippe Poncet, lui-même sportif atteint d'une forme sévère de bronchopneumopathie chronique obstructive et vivant sous assistance respiratoire. Avec son association il organise des événements sport-santé sous assistance respiratoire pour sensibiliser le public et améliorer la prise en charge physique des patients. Parmi elles, l'Opération Mille Tables & Une Raquette, organisée en partenariat avec la Fédération française de tennis de table, à laquelle participait ce samedi le Ping-Pong Club Bastia, au COSEC Pepito Ferretti .



« Cette journée revêt un caractère particulier car elle se déroule simultanément dans une centaine de villes en France de 9h30 à 12h30 », explique Arnaud Roturier, président du PPC Bastia. « Elle a un double objectif : promouvoir les bienfaits de l’activité physique adaptée et sensibiliser le grand public à la BPCO, une maladie respiratoire chronique encore trop méconnue, qui touche pourtant des millions de personnes et aussi de montrer que le tennis de table est une activité accessible, conviviale et bénéfique pour la santé, et qu’il peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques ».

