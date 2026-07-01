Tennis -TC Pianottoli-Caldarello : Marie Thoumyre et Jérémy Didier remportent le tournoi des 20 ans

Ce dimanche au terme des différentes finales, l'ensemble des participants, sans oublier celles et ceux qui ont pris part à la vie du club, était convié à un moment de partage pour fêter ces deux décennies d'existence. Avec ses 72 licenciés répartis sur l'ensemble des catégories, le Tennis Club de Pianottoli-Caldarello complète de belle manière l'offre tennistique sur l'extrême sud de la Corse en compagnie des clubs de Lecci, Porto-Vecchio et Bonifacio. Une belle complémentarité mais aussi un effort constant pour la présidente Caroline Cucchi qui a pris la relève de Bernard Poirier voici deux ans: " Aujourd'hui le TCPC se porte bien dans tous les domaines et répond à la demande sportive pour la microrégion. C'est un club à taille humaine et qui veut garder à tout prix son ADN à savoir la convivialité et la proximité tout en cultivant, dans le même temps, une très bonne entente avec nos voisins immédiats que sont Porto-Vecchio et Bonifacio. Notre volonté est de continuer à faire grandir le club et parmi les projets structurants il y a la création d'un mur à proximité immédiate des deux courts existants, ainsi que la rénovation du club house avec notamment la mise en conformité au niveau de l'accès PMR. Pour l'équipe dirigeante il est essentiel de rendre notre action pérenne sur le long terme de manière à maintenir une activité sur l'ensemble de l'année".



De beaux lauréats pour les 20 ans.



Au plan sportif, 80 joueurs étaient inscrits dans l'ensemble des tableaux à l'entame du tournoi, ce dimanche dans la finale féminine, la victoire est revenue dans ce match entre joueuses affichant le même classement à savoir 15/4 à Marie Thoumyre qui a pris le meilleur sur Laurélène Cavallini-Négrel en deux sets 6/3 6/2. Du côté du simple messieurs, la rencontre a tourné à l'avantage de Jérémy Didier (4/6) qui a battu Oriano Cavallini-Négrel (5/6) 6/2 6/1.



Les finales

Simple messieurs: Jérémy Didier (TCPO 4/6) bat Oriano Cavallini-Négrel (BTC 5/6) 6/2 6/1

Simples dames: Marie Thoumyre (TTC 15/4) bat Laurélène Cavallini-Négrel (TCAR 15/4) 6/3 6/2

Messieurs + 65: Joël Viaud (RCPV 30) bat Thierry Hubert (TCPC 30/2) 6/4 6/1

Messieurs + 45: Carlos Fernandes (BTC 15/1) bat Maxime Petit (BTC 15/1) 7/6 6/1

Double mixte: Marie Thoumyre (15/4) Joël Viaud (30) battent Pierrick Cousseau (15/5) Christine Cavelier (30/5) 6/7 6/3 12/10

