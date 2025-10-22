CorseNetInfos
Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse


le Mercredi 22 Octobre 2025 à 20:51

Plus personne ne l'ignore : Météo-France a placé la Corse - essentiellement la Haute-Corse - en vigilance orange pour vents violents à partir du jeudi 23 octobre, de 12 heures à minuit au moins, en raison du passage de la tempête Benjamin. Une vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » entrera elle en en vigueur dès 10 heures. À partir de la mi-journée, le vent se renforcera nettement sur les reliefs. Les rafales pourraient atteindre 120 à 140 km/h en Balagne et jusqu’à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse. En fin d’après-midi, le phénomène s’étendra à la région bastiaise et aux versants orientaux de l’île, avec des pointes estimées entre 90 et 110 km



Le port de Bastia ce mercredi soir (Webcam CCI)
À partir de ces prévisions la préfecture de Haute Corse a arrêté une série de msures destinées à assurer la protection de la population.
 

Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse
Le trafic portuaire sera interrompu dès 10 heures à l’Île-Rousse et à partir de 13h30 à Bastia. La préfecture invite les voyageurs à se tenir informés auprès des compagnies maritimes.

Circulation interdite dans certains massifs
Face à ces conditions, le risque d’incendie de forêt est jugé très sévère sur les zones Feux de Forêt n°213 (Nebbiu-Agriate Est) et n°217 (Balagne : Agriate Ouest, Fango, Bonifato).
La circulation sur les pistes et voies non revêtues de ces massifs est interdite à compter de jeudi 23 octobre à 10 heures jusqu’au vendredi 24 octobre à 7 heures. Cette mesure pourrait être prolongée selon l’évolution météo.

Situation sous surveillance dans les airs et sur les routes
En revanche, aucun vol n’a été annulé ni reporté à ce stade. Une réévaluation de la situation est prévue en début de matinée avec les compagnies aériennes, la DGAC et les autorités aéroportuaires.
Le trafic ferroviaire et routier pourrait également connaître des perturbations liées aux restrictions mises en place par les autorités de transport.


Dans ces conditions la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence et à limiter les déplacements durant l’épisode venteux.




