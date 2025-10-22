Tempête : Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse

À partir de ces prévisions la préfecture de Haute Corse a arrêté une série de msures destinées à assurer la protection de la population.





Trafic maritime suspendu à Bastia et à l’Île-Rousse

Le trafic portuaire sera interrompu dès 10 heures à l’Île-Rousse et à partir de 13h30 à Bastia. La préfecture invite les voyageurs à se tenir informés auprès des compagnies maritimes.



Circulation interdite dans certains massifs

Face à ces conditions, le risque d’incendie de forêt est jugé très sévère sur les zones Feux de Forêt n°213 (Nebbiu-Agriate Est) et n°217 (Balagne : Agriate Ouest, Fango, Bonifato).

La circulation sur les pistes et voies non revêtues de ces massifs est interdite à compter de jeudi 23 octobre à 10 heures jusqu’au vendredi 24 octobre à 7 heures. Cette mesure pourrait être prolongée selon l’évolution météo.



Situation sous surveillance dans les airs et sur les routes

En revanche, aucun vol n’a été annulé ni reporté à ce stade. Une réévaluation de la situation est prévue en début de matinée avec les compagnies aériennes, la DGAC et les autorités aéroportuaires.

Le trafic ferroviaire et routier pourrait également connaître des perturbations liées aux restrictions mises en place par les autorités de transport.





Dans ces conditions la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence et à limiter les déplacements durant l’épisode venteux.