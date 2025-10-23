Tempête Benjamin : la vigilance orange prolongée en Haute-Corse

La tempête automnale Benjamin balaie la France depuis la nuit dernière. Attendu dans l’île à la mi-journée ce jeudi, cet épisode météorologique « qui nécessite une vigilance particulière en raison des vents forts associés», a conduit Météo France a placé la Corse en vigilance orange pour le paramètre vent dès 12h. Une vigilance qui court jusqu’à minuit pour la Corse-du-Sud et qui a été prolongée jusqu’à vendredi 7 heures pour la Haute-Corse.



« En ce début d'après-midi, le vent se renforce nettement sur la Corse, d'abord sur le relief central, puis se généralisant aux littoraux nord et sud de l'île, région bastiaise comprise », précise Météo France. Les rafales devraient atteindre 110 à 130 km/h sur la Balagne, jusqu’à 160 km/h sur le Cap Corse, et autour de 100 à 120 km/h sur les reliefs et versants orientaux. Dans la région de Porto-Vecchio et près de Bastia, elles pourraient atteindre 90 à 110 km/h, localement 120 km/h. Ce vent violent se poursuivra en cours de nuit, notamment sur le nord de l’île.



En outre, les deux départements corses sont placés en vigilance jaune orages de 13h à 17h, alors que des passages orageux brefs mais intenses sont attendus dans l’après-midi, notamment sur le relief central de l’île.



Face à ces conditions météorologiques, le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse appelle à la vigilance, à la responsabilité et à la mobilisation collective « pour éviter tout risque inutile ». Plus de 140 renforts sont mobilisés dans les centres de secours, en coordination avec les forestiers-sapeurs, les services routiers de la Collectivité de Corse et les réserves communales de sécurité civile. Certaines interventions non urgentes pourront être différées selon la gravité de la situation, avertit le SIS 2B.



Des perturbations sont par ailleurs attendues dans les transports. Le trafic portuaire est effet interrompu depuis 10 heures à l’Île-Rousse et le sera à partir de 13h30 à Bastia. En conséquence, la préfecture de Haute-Corse invite les voyageurs à se tenir informés auprès des compagnies maritimes. La Collectivité de Corse a par ailleurs annoncé que les lignes de transport interurbain ne seront pas assurées ce jeudi. De leur côté, les Chemins de fer de la Corse ont également prévenu que le service de bus de substitution aux trains – suspendus jusqu’à début novembre pour travaux – ne sera pas assuré.



Le risque d’incendie de forêt étant jugé très sévère dans les secteurs Nebbiu-Agriate Est et en Balagne (Agriate Ouest, Fango, Bonifato), la circulation sur les pistes et voies non revêtues de ces massifs est interdite depuis 10 heures ce jeudi et jusqu’à vendredi matin. Cette mesure pourrait être prolongée selon l’évolution météo.



Enfin, en Corse-du-Sud, une forte houle est attendue sur la côte Ouest. Météo France a d’ailleurs placé le département en vigilance jaune pour vagues-submersion, de 15h à minuit.

« L'épisode venteux générera également des vagues d'ouest qui déferleront ce jeudi après-midi dans les golfes exposés de l'ouest de la Corse-du-Sud. Les plus forts déferlements pourront occasionner des submersions de faibles ampleurs sur les parties basses du littoral. Les golfes d'Ajaccio et de Propriano sont particulièrement exposés », indique ainsi la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué.



Les autorités appellent en conséquence à la plus grande prudence et à observer les consignes de sécurité essentielles :

• Limiter les déplacements et se mettre à l’abri ;

• Ne pas aller en forêt ni sur le littoral ;

• Cesser toute activité en plein air ou nautique ;

• Fixer les objets susceptibles d’être emportés par le vent ;

• Ne pas intervenir sur les toits ni toucher de fils électriques ;

• Respecter l’interdiction de feu et la fermeture des massifs ;

• Ne pas encombrer les lignes d’urgence, sauf en cas de nécessité vitale (numéro 112).