Tempête Benjamin : Perturbations dans les transports en Haute-Corse

La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 16:06

Le département de la Haute-Corse est placé en vigilance orange pour vents violents depuis jeudi midi, en raison du passage de la tempête Benjamin. Selon Météo France, cette alerte restera en vigueur jusqu’à minuit au moins. À la mi-journée, les conséquences de l’épisode venteux restaient toutefois limitées.



Les bateaux de la Corsica Linea et de la Corsica Ferries sont restés à quai ce jeudi après-midi (Webcam CCI de Corse)
Vingt-deux foyers ont été brièvement privés d’électricité à Francardu, avant un rétablissement rapide du réseau grâce à l’intervention coordonnée des services techniques. Le camping de Saleccia a été évacué par précaution, sans incident.

Le trafic aérien est fortement perturbé à Bastia-Poretta : seuls les vols opérés par Volotea et EasyJet sont maintenus, les autres compagnies ayant annulé leurs liaisons jusqu’à 20 heures. Les passagers sont invités à consulter les informations diffusées par leur compagnie ou sur le site de l’aéroport.

Aux ports de Bastia et de l’Île-Rousse, les traversées maritimes demeurent interrompues. Le trafic ferroviaire est lui aussi suspendu, et des restrictions de circulation affectent certaines routes, où les usagers sont appelés à la prudence.

En raison des vents violents, le risque d’incendie est jugé « très sévère » dans les zones Nebbiu-Agriate et Balagne. L’accès aux pistes et voies non revêtues de ces massifs est interdit depuis ce jeudi matin et jusqu’à vendredi 7 heures, une mesure susceptible d’être prolongée.
Si la vigilance orange reste en vigueur jusqu’à ce soir, Météo France prévoit une amélioration progressive avec un passage en vigilance jaune pour vents forts vendredi, entre 6 h et 20h.

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande prudence, recommande de limiter les déplacements, de se tenir éloigné des forêts, du littoral et de la mer, et rappelle l’interdiction d’emploi du feu dans les zones concernées.
Les services de l’État restent mobilisés pour suivre l’évolution de la situation et intervenir si nécessaire.




