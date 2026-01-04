Téléthon 2025 - 246 217 €, le formidable élan de générosité de la Haute-Corse

Après avoir remercié les partenaires, les bénévoles, les donateurs, Catherine Château-Artaud, elle-même bénévole, a annoncé les chiffres : plus de 246 000 € euros récoltés en 2025 contre 166 340 en 2024 et 153 316 en 2023. Cette réussite, Catherine la doit à son engagement sans faille, tout au long de l’année multipliant les actions aux côtés de son mari André et des bénévoles du département. « Nous sommes une grande famille vivant de grands moments de joie, d’émotion, de partages » déclare-t-elle. «Il y a un super groupe, une super entente, une super dynamique. Chacun est un maillon essentiel et nos actions toujours festives permettent de se regrouper, de donner, de prendre du plaisir ».



Depuis 3 ans, la coordination de la Haute-Corse présente elle aussi ses ambassadrices ou ambassadeurs lors de chaque exercice. Après Enzo et François- Marie, la petite Dea était à l’honneur cette année. Dea, deux ans et demi, a été diagnostiquée tardivement, à 18 mois, d’une amyotrophie spinale, une maladie neuro-musculaire dégénérative. Grâce aux dons du Téléthon, Dea a pu bénéficier d’un traitement innovant, administré à l’hôpital de la Timone à Marseille. Ces injections dans la moelle épinière ont ralenti la progression de la maladie. «Grâce à vous, grâce à votre générosité, Dea marche aujourd’hui toute seule et fera sa rentrée en maternelle en septembre » a déclaré très émue, sa maman Camille.

«Au début de notre campagne nous misions sur 195 000 €, nos espoirs sont donc comblés » explique C. Château-Artaud. Une réussite saluée aussi par Julie Chailleau-Fernandez, responsable de téléthon pour la région sud Méditerranée. « 48% de progression c’est énorme. La générosité corse est un exemple. Une mobilisation qui vient du cœur et au cœur de celle-ci, Catherine et André sont nos rayons de soleil. Deux personnes merveilleuses qui donnent de la force à leur entourage ». Impossible ici de dresser la liste des manifestions, plusieurs centaines, initiées par les bénévoles. Le parrain de cette édition 2025 pour la Haute-Corse, Armand Paoli, s’est lui-même entièrement investi animant gracieusement des bals et couvrant un Tour de Corse à vélo pour sensibiliser le public et récolter des fonds, donnant à chaque étape un concert d’accordéon. « Au niveau national, outre les dons, l’année 2025, grâce au combat de l’AFM, a été marquée par une grande victoire avec la prise en charge des équipements par la sécurité sociale » ajouté André Château-Artaud.







La page 2025 à peine tournée, l’édition 2026, 40e du nom, a déjà débuté en Haute-Corse (elle sera officiellement lancée au niveau national les 4 et 5 septembre prochains) : Une première manifestation en Balagne il y a quelques jours, une prochaine le 16 avril à Monticello, une autre le 30 de ce même mois au cinéma de Furiani puis une grande journée le 19 septembre au complexe sportif de Borgo.

Parmi les points forts de ce 40e téléthon en Haute-Corse, une opération lancée par le chanteur Féli qui apporte lui aussi chaque année sa pierre à l’édifice. «Je fêterai cette année un triple anniversaire : Les 40 ans du téléthon, mes 60 ans et les 30 ans de la chanson U mo fior d’alisu » explique-t-il. «A Noël 1995 j’avais proposé d’enregistrer cette chanson pour le téléthon 1996 pour Marie-Jo Allegrini atteinte de myopathie. On avait vendu les 2000 exemplaires du single en 2 jours. On l’avait même chantée ensemble au Bataclan. Elle nous a quitté en 2012 mais cette chanson reste incontournable de mon répertoire et pour ses 30 ans, grâce à la technologie d’aujourd’hui, on l’a réenregistrée et le cd sera tiré à 30 000 exemplaires. Pour moi, la culture, la langue corse doivent participer, donner de son temps et de sa générosité à cette cause ».







Dans cette lutte incessante contre cette maladie, la recherche avance. Grâce au projet Perigenomed, lancé en 2024, qui permet d’analyser le génome complet des nouveau-nés, jusqu'à 400 maladies génétiques rares peuvent être repérer aujourd’hui. Dans sa phase 2 qui vient de débuter, Perigenomed est susceptible d’inclure dans le dépistage néo-natal environ 19 000 nouveau-nés dans les maternités.