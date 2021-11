Taxe d'enlèvement des ordures ménagères en Haute-Corse : qui paie le plus ?

Les Corses propriétaires d'un bien bâti avaient jusqu'au 15 octobre pour payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en même temps que leur taxe foncière. Cet impôt annuel sert à financer la collecte des déchets ménagers sur l'île.



Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est-à dire la moitié de la valeur locative cadastrale soit le loyer annuel que la propriété pourrait produire si elle était louée. Son montant est égal à la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité lors d'un vote.





En Haute-Corse, les taux varient du tout au tout selon les communautés de communes. Du taux le plus bas à 8,75% pour la com com de Fium'Orbu Castellu à 19,75% pour la plus onéreuse, Marana-Golo, l'écart est tout de même de 11 points.



En 2021, dans l'ordre croissant on retrouve tout près derrière le Fium'orbu, la com com du Cap Corse avec un taux à 9,70%. Suivent celle de l'Oriente avec 12%, le Centre-Corse avec 14,7%, celle de l'Ile-Rousse-Balagne avec 15,01%, la Communauté d'agglomération de Bastia avec 16,36%, celle de Calvi-Balagne 17%, de la Castagniccia-Casinca avec 17,04%, la Costa Verde 17,50%, le Nebbiu Conca d'Oru avec 18,53% et pour finir la com com Marana-Golo et ses 19,75%.



La communauté de communes Pasquale Paoli n'est pas prise en compte dans le classement car le financement de son service de collecte des déchets est différent. La collectivité a choisi la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et non pas la TEOM.



Mais alors qu'est-ce qui explique un tel écart ?



Le directeur des finances publiques de Haute-Corse, Ludovic Robert, tient à mettre en perspective ces taux. En effet, le service rendu dans les communautés de communes n'est parfois pas égal. "S'il y a du tri au porte-à-porte par exemple, le coût peu être plus élevé. La fréquence des passages aussi pèse dans la balance tout comme la population", explique-t-il.