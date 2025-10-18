Tavenot (SC Bastia) : « Quand on y croit pas totalement, c’est compliqué sur le terrain. » Un renfort en vue

C’est un Benoît Tavenot remonté qui est apparu en conférence de presse d’après-match. Quelques minutes après la défaite de son équipe (1 à 0) sur la pelouse de Troyes, l’entraîneur bastiais n’avait toujours pas digéré l’énième prestation quasi identique de ses joueurs : « On fait une très bonne première demi-heure, où l’on doit être devant, mais on ne l’est pas, comme beaucoup de matchs depuis 18 mois. » Le coach bastiais détaille sa vision de la rencontre « On prend ce but contre le cours du jeu, et on manque de caractère. J’ai pas senti qu’il y avait encore moyen, alors que oui. Quand on y croit pas totalement, c’est compliqué sur le terrain. »



Comment ne pas lui donner raison ? Sur la pelouse du stade de l’Aube, les Bastiais ont probablement réalisé leur plus belle demi-heure depuis le début de la saison. Et le bilan positif de la soirée bastiaise s’arrête là, ou presque. Pourtant en supériorité numérique dès la 23e minute, après l’expulsion d’un joueur troyen, les Bastiais n’ont pas su adapter leur jeu à un adversaire réduit à dix : « Sur la deuxième mi-temps, on manque de justesse technique, d’initiative. À la mi-temps, j’ai senti des joueurs complètement abattus, alors qu’il restait 45 minutes encore à jouer. »



Au vu de la prestation bastiaise, le coach ne se lamentera pas sur l’erreur d’arbitrage et sur ce but non validé pour le Sporting : « On a, déjà, a beaucoup de mal à marquer un but mais si quand il y a un but valable, on nous l’enlève…. » Plus qu’au corps arbitral, Benoît Tavenot en veut surtout à ses joueurs : « On ne pleure pas, on fait ! Et si c’est trop dur pour certains, on changera. » Avant de poursuivre : « Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’il ne faut pas faire face et qu’il faut subir. Car c’est ça, le football de haut niveau. »



L’occasion pour lui d’évoquer l’arrivée d’un renfort, désormais plus que nécessaire : « Un joueur arrivera cette semaine. Il est important d’apporter un souffle nouveau, car mentalement, c’est difficile pour tout le monde. » Mais aussi son profil : « Ce qui nous manque depuis un moment, c’est ce que faisait le petit Christ Inao Oulaï l’année dernière : il était capable de percuter, de trouver des passes qui existent moins. On n’a pas ce joueur-là. »



Après cette nouvelle défaite à Troyes, la sixième de la saison en dix rencontres et toujours aucune victoire, le Sporting Club de Bastia ferme logiquement la marche du championnat de Ligue 2 avec 4 points. Devant se trouve Laval, que les Bastiais recevront ce vendredi à Furiani. Autrement dit, la victoire est, même si on le répète inlassablement, plus qu’indispensable pour éviter de se faire distancer, alors que la mi-saison approche à grands pas. Benoît Tavenot le répète : « On se reprojette sur les quatre matchs à venir, qui sont très, très importants. Pour cela, il faut totalement y croire et reprendre le travail. »

