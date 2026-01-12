Tallone : une femme blessée après un accident sur la RT10
La rédaction le Lundi 12 Janvier 2026 à 07:56
Un accident de la circulation s’est produit le dimanche 11 janvier 2026, vers 20h35, sur la RT10, sur la commune de Tallone.
Pour une raison qui reste à déterminer, une voiture a fait une sortie de route et s’est retrouvée sur le toit. La conductrice, seule impliquée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Cervioni.
La victime, blessée, a été transportée vers le centre hospitalier de Bastia . Son pronostic vital n’est pas engagé, selon les secours.
Les circonstances exactes de l’accident survenu sur cet axe de la plaine orientale restent à préciser.