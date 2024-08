Suvaru di Corsica : la première marque de liège 100% corse créée

La coopérative Silvacoop, créée en 2013 et qui réunit 140 propriétaires et près de 4 000 hectares forestiers, mène actuellement et jusqu’à la fin du mois d’août une levée de liège sur trois microrégions de la Corse : le Sartenais Valinco Taravo, la Plaine Orientale et le Centre Corse. « Ce sont des bassins de production historique », précise Marie de Peretti Della Rocca, présidente de Silvacoop, qui se bat pour relancer une filière qui a connu sa période faste dans les années 1960 avant de quasiment disparaître. En 2024, la coopérative prévoit de récolter 100 tonnes de liège femelle, utilisable pour faire des bouchons, mais également de démascler du liège mâle, qui, avec l’essor de la construction biosourcée, représente un débouché d’avenir et pourrait être utilisé pour créer des panneaux isolants.





Cette levée s’organise en plusieurs étapes. « D’abord, les entreprises de travaux forestiers préparent les partielles. Ensuite vient l’opération de levée de liège, qui se fait sur un chêne d’une vingtaine d’années et qui permet de retirer du liège mâle de faible qualité. Les ouvriers sont munis de haches de levée de liège particulières et sont assistés par des techniciens et des machines équivalentes à des tronçonneuses électriques pour alléger leur travail, pénible et long en cette période de canicule. Cette technique novatrice permet également de ne pas blesser l’arbre », explique Marie de Peretti Della Rocca.





Cette année, la récolte a été effectuée à 100% par des entreprises corses, et voit ainsi naître la première marque de liège insulaire Suvaru di Corsica, produit dans le respect des règles du développement durable. « Avant d’intervenir sur une parcelle, nous rédigeons des documents de gestion durable, où sont expliqués les travaux de préparation à la levée. Le propriétaire sait parfaitement sur quelle zone on va intervenir, quel est le volume qui va être récolté et de quelle manière nous allons opérer. Il y a une traçabilité complète de l’arbre au bouchon. » Et d’ajouter : « Nous recourons aux entreprises insulaires pour remettre au goût du jour la filière du liège et créer des emplois. Nous voulons mettre en avant le savoir faire insulaire des forestiers ainsi que le matériau. »







Ce liège corse femelle sera exporté à 95%, essentiellement sur la péninsule ibérique et ailleurs en Europe, et le liège mâle sera vendu sur le continent français. La Corse compte 47.000 hectares de chênes-lièges, soit 9% de la surface forestière de l’île. 98% de cette ressource appartient à des propriétaires privés. En respectant un principe de gestion durable et en mobilisant les propriétés privées de l’île, le potentiel de récolte annuelle peut atteindre 5 000 tonnes. « L’année prochaine, nous travaillerons peut-être sur d’autres zones, en fonction de la demande des propriétaires », conclut Marie de Peretti Della Rocca.