Supporters en colère à Furiani

La rédaction le Mardi 23 Septembre 2025 à 22:48

Des supporters du Sporting sont actuellement massés devant les grilles du stade. Ils manifestent leur mécontentent après la nouvelle défaite du Sporting à domicile face à Rodez. Ils ont tenté de pénétrer dans l’enceinte du stade en tentant de forcer le portail de La Tribune Nord. Claude Ferrandi et Frédéric Antonetti sont allés à leur rencontre.







