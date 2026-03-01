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Suivez en direct le second tour des Municipales en Corse


La rédaction le Dimanche 22 Mars 2026 à 07:59

À Ajaccio, Sartene, Cargese et Ota en Corse-du-Sud et à Bastia, Muru et Tox en Haute-Corse les électeurs retournent aux urnes pour désigner leurs conseils municipaux. Suivez en direct l'évolution de ce second tour des élections municipales 2026



Suivez en direct le second tour des Municipales en Corse

 

8 heures - Les bureaux de vote sont ouverts

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
Comme partout en France, les bureaux de vote ont ouvert dans les sept communes corses encore en course pour ce second tour : Ajaccio, Bastia, Sartène, Cargèse, Ota-Porto, Muro et Tox.

Ce scrutin s'annonce serré entre toutes les listes qui se trouvent encore en lice.

8h30 - Julien Morganti vote à Bastia

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
Comme la semaine dernière, Julien Morganti tête de liste de "Uniti per dumane" est le premier candidat bastiais  à déposer son bulletin dans l'urne du bureau San Angelo.

9h30 - Jean-Paul Carrolaggi vote à Ajaccio

(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Le candidat de la liste Aiacciu Vivu, Jean-Paul Carrolaggi, a voté aux alentours de 9h30 au bureau de l'hôtel de ville d'Ajaccio.

La semaine dernière sa liste Aiacciu Vivu avait recueilli 6169 voix.

Forte mobilisation dès l'ouverture du bureau de vote à Cargèse

(Photo : Saveria Valle)
(Photo : Saveria Valle)
À Cargèse, dès l’ouverture du bureau de vote, quelque 200 personnes formaient une file impressionnante. La très bonne participation du 15 mars se confirme pour cette élection, en dépit du retrait de la liste portée par Stéphane Zanettacci « Per un avvene cumunu ».
À 9 heures, 140 électeurs, contre 95 la semaine dernière, avaient déjà voté.

10 h - François Filoni vote à Ajaccio

(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Le leader de la liste "Gagner pour Ajaccio", François Filoni, a voté vers 10 heures à l'école Simone Veil, dans le quartier des Salines.

La semaine dernière, sa liste soutenue par le Rassemblement National, Mossa Palatina et l'UDR avait récolté 4304 voix.

10h15 - Nicolas Battini vote à l'école Defendini

(Photo Gérard Baldocchi)
(Photo Gérard Baldocchi)
Il était un peu plus de 10 heures quand Nicolas Battini, tête de liste de "Populu di Bastia", s'est présenté au bureau de vote installé à l'école Defendini, présidé par Alain Del Moro, au sud de la ville 
Le leader de Populu di Bastia avait obtenu un peu plus de 16% des suffrages exprimés au premier tour.
 




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