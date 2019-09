Succès de la Fête du Sport à Porto-Vecchio

Plus d'une vingtaine d'associations ont accueilli près de 1.800 visiteurs jeunes et moins jeunes venus découvrir les différentes disciplines, dont de nombreuses prenaient part pour la première fois à cet événement, figurant au menu de cette version 2019 qui aura vu dans le même temps le club de rugby Porto-Vecchio XV être à l'honneur.

En effet, le club dirigé par Philippe Belanger, lauréat de l'opération nationale Graines de Champions, parrainé par Gedimat, partenaire de la FFR, a bénéficié, lors de cet après-midi sportive de la venue de l'ancien ailier international Vincent Clerc.





L'ancien Toulousain et Toulonnais, vice-champion du Monde et trois fois vainqueurs du tournoi des Six Nations avec l'équipe de France, également triple champion de France avec le Stade Toulousain et recordman du nombre d'essais marqués en championnat de France (101) a été l'invité d'honneur de la Fête du Sport 2019, avant de se rendre sur le stade de Lecci, en compagnie de Jean-Michel Sauli, adjoint au sport de Porto-Vecchio, où il a été l'hôte du maire Georges Gianni qui a fait visiter à Vincent Clerc le tout nouveau terrain dédié à l'ovalie.





D'une manière générale, la Fête du Sport dans la Cité du Sel donne l'occasion aux plus jeunes de découvrir de nouvelles pratiques à l'orée d'une saison 2019/2020 qui verra le tout nouveau COSEC et la piste du stade Claude Papi entrer en fonction.

GAP