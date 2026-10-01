« Sperienza » : À Bastia trois rendez-vous pour écouter et ressentir du son

Depuis bientôt vingt ans, « Zone Libre » explore les formes hybrides du son et des musiques de création à Bastia. « Zone libre est une plateforme de création, de diffusion et d’expérimentation dans le champ des arts sonores », explique son créateur, l’artiste sonore Tommy Lawson. « Elle a fait sonner et vibrer la ville avec son festival fait de concerts, performances, portraits sonores de lieux, balades casquées, concerts allongés et sous casques, parcours d’écoute avec les habitants, de la scène insulaire aux artistes internationaux ».



La structure invente ses propres formes et place la transmission et la gratuité au cœur de son projet. Zone Libre porte depuis 2018 le festival des arts sonores de Bastia - qui aura lieu cette saison du 11 au 16 janvier 2027 - et tisse des liens étroits avec des partenaires en Belgique, en Méditerranée et au-delà. Depuis sa création, Zone Libre bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse et de la Ville de Bastia.



Cet automne, Zone Libre initie Sperienza. « Sperienza, c’est d’abord une façon d’écouter et de ressentir le son. Pas de scène, pas de distance : les artistes jouent au plus près des spectateurs, à quelques pas, dans l’ambiance feutrée du salon de l’Hôtel Central à Bastia. De petites formes, une programmation resserrée, une écoute de près, pour partager des moments rares et éphémères ». Cette manifestation renoue avec des rencontres rapprochées au rythme d’un rendez-vous par mois, d’octobre à décembre, avec trois propositions très différentes, de l’improvisation libre à la chanson. Du 11 au 16 janvier 2027, Zone Libre retrouvera une forme élargie lors du Festival des Arts sonores.



Trois soirées, trois univers



Ce samedi 31 octobre à 18h30, Sperienza débute avec l’improvisation libre du trio Tekaat. « Ce trio réunit trois figures singulières de la musique expérimentale : Guigou Chenevier, batterie, percussions et objets sonores, Jean-Marc Montera, guitare préparée, électronique, et Pierre Luciani, guitare, improvisation. Trois personnalités, trois parcours, une même passion pour l’improvisation et l’exploration sonore », précise Tommy Lawson.



Vendredi 6 novembre à 18h30, ce sera au tour de Vibrazione, un duo violoncelle et handpan.« Chaque moment musical avec Vibrazione crée une bulle sonore invitant à ralentir, à ressentir et à se retrouver. Anne-Lise au violoncelle et Emilie au handpan créent une fusion musicale intime et vibrante ».



Samedi 5 décembre à 18h30, c'est Nadine Khouri solo qui sera sur scène. « Autrice-compositrice-interprète anglo-libanaise installée à Marseille, Nadine Khouri a trouvé sa voie aux côtés de John Parish, le producteur de PJ Harvey. Pour sa première venue en Corse, elle joue en solo des morceaux inédits et des chansons de ses deux albums »



Savoir + :

Entrée libre

Réservation +33 6 88 41 75 82 ou zone-libre.org

Instagram et Facebook : zone.libre.festival

