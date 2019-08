Soutien au pompier de Calvi

« Notre groupe condamne avec fermeté l’agression dont a été victime un pompier hier à Calvi, alors qu’il était en pleine intervention de secours et que les coups ont été portés par la personne qu’il était justement en train de secourir.Ce type d’exaction est inadmissible lorsque l’on sait leur dévouement, leur engagement - 20 ans pour ce pompier – et les risques auxquels ils s’exposent quotidiennement.Nous tenons à assurer la victime de notre entière solidarité et au-delà à réaffirmer notre soutien à tous les pompiers de Corse dans l’exercice de leurs missions.»Le STC apporte son soutien et souhaite un prompt rétablissement au sapeur-pompier lâchement agressé par la victime à laquelle lui et ses collègues calvais portaient secours. Le STC témoigne également de sa solidarité envers les autres sapeurs-pompiers affectés par cet acte inqualifiable.

S’il s’agit d’un geste isolé accompli par un saisonnier apparemment en manque de repères et abruti par des substances enivrantes, le STC rappelle qu’il est nécessaire d’empêcher l’implantation sur notre territoire de comportements semblables à ceux qui empoisonnent le quotidien de nos collègues continentaux et qui les mettent trop souvent en danger. Or Il est à constater que progressivement nous subissons ici aussi les dérives d’une société qui évolue par la négative avec de nombreuses incivilités et qui si nous n’y prenons garde se transformeront en des actes encore plus graves.



Par conséquent il est encore possible de ne pas copier un modèle perdant en consolidant les valeurs humaines constitutives de notre société insulaire.



U STC porta u so sustegnu à i spinghjifochi calvesi vittimi di st’aggressione è lampa una chjama pè luttà contr’à quessa sucietà malata chì s’affacca in Corsica