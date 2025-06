Sous l’égide de Pascal Paoli, la Corse signe un accord de coopération transfrontalière avec la Toscane

Paoli, une mémoire commune

Pour illustrer ces liens historiques, l’accord a été placé symboliquement sous l’égide du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli dont le parcours personnel et l’action politique sont profondément liés à la Toscane. « C’était une journée doublement importante. D’abord, dans le cadre du 300e anniversaire de la naissance de Pasquale Paoli, nous voulions célébrer les relations entre Paoli et la Toscane qui sont très fortes, comme les relations avec Naples ou il a été formé, en commémorant d’ailleurs, avec un petit clin d’œil, l’invasion de Capraia par Pasquale Paoli, le 29 mai 1767. Pascal Paoli était très ouvert sur l’Europe. L’ère Nord-Tyrrhénienne était son ère d’évolution première puisqu’il a, pendant des années, effectué plusieurs allers-retours en Toscane où il avait de nombreux amis et soutiens. Après Ponte Novu, de nombreux partisans paolistes se sont exilés en Toscane » explique Nanette Maupertuis. La journée a, d’ailleurs, débuté par une conférence sur le sujet, livrées à deux têtes par l’historien Antoine Marie Graziani, spécialiste de Pascal Paoli, et le professeur d’histoire et de philosophie, Giovanni Cipriani, de l’université de Florence. « Cela a permis au président Simeoni et moi-même de rappeler au président Giani que nous avions des liens historiques, culturels et linguistiques très forts avec la Toscane depuis des siècles », ajoute la présidente corse. « Il y a à Florence une forte mémoire collective de Pasquale Paoli. On s’est servi de ce substrat historique pour la signature officielle de l’accord de coopération et pour rappeler l’importance des liens culturels et linguistiques, la proximité géographique et l’intérêt direct dans le monde d’aujourd’hui de renforcer notre coopération », renchérit Gilles Simeoni. Le président toscan, très engagé sur cet accord, a annoncé qu’il voulait mettre en place un espace dédié à Pasquale Paoli qui serait un point d’appui historique, culturel et universitaire pour la coopération entre la Corse et la Toscane, plus précisément entre la Corse et Florence.