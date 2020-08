Sorbo : 1 hectare de brûlé et le feu progresse dans les fougères et les châtaigniers

C.-V. M le Samedi 8 Août 2020 à 10:03

Un incendie a éclaté ce samedi matin vers 6h30 à Sorbo, sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano, 1 hectare a été parcouru par les flammes et le feu progresse toujours dans les fougères et les châtaigniers. Fort heureusement le vent est faible. Des moyens sont sur place - un groupe d'intervention de feux de forêt du SIS 2 B, soit 20 hommes des centres de secours de Lucciana, Cervioni et La Porta et un hélicoptère bombardier d'eau - et des renforts, notamment 2 Canadair, sont attendus pour essayer de juguler les flammes, précédées de trois mises à feu dans le secteur...

