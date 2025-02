Sollacaro : "attenti", un tag retrouvé à sur la maison de la DGS de la commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Un tag a été découvert sur la maison familiale de Céline Bianconi à Sollacaro. L’inscription, comporte le mot « Attenti… ». Directrice générale des services de la commune de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio et membre de l’exécutif du Partitu di a Nazione Corsa (PNC), elle a reçu plusieurs soutiens après cet événement.



Le maire de Zonza-Sainte-Lucie, Nicolas Cucchi, a réagi par un communiqué. « Outre la considération pour le travail accompli dans ses missions pour notre commune, je tiens à lui apporter personnellement et au nom de la commune, mon soutien indéfectible. Semu tutti à fianc’à tè, ùn sè micca una donna sola ! », a-t-il déclaré.



Le PNC a également pris position, dénonçant « des méthodes d’intimidation » et exprimant son soutien à sa militante. « Nous assurons à Céline, et à sa famille, notre soutien le plus total. »