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Solenzara : Un grave accident de la route fait un mort et un blessé grave


MP le Jeudi 8 Octobre 2026 à 16:41

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s'est produit ce jeudi vers 16h15 à Cala d'Oru, à la sortie sud de Solenzara. Une femme de 81 ans est décédée, et un homme de 40 ans a été gravement blessé, selon le SIS 2A.



(Photo d'illustration : Paule Santoni)
(Photo d'illustration : Paule Santoni)

Un grave accident impliquant deux véhicules s'est produit ce jeudi aux alentours de 16h15 à Cala d'Oru, à la sortie sud de Solenzara. Selon le bilan provisoire communiqué par le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), une femme de 81 ans est décédée, et un homme de 40 ans, "en urgence absolue", est en cours d'évacuation par l'hélicoptère Chouca et le Samu 2A. 

Onze sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, avec deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération, un véhicule de commandement. Le SMUR 2A et 2B, ainsi que l'hélicoptère Chouca ont étalement été mobilisés. 

L'intervention est menée en coordination avec le SAMU et la gendarmerie.

L'accident perturbe la circulation dans le secteur, où celle-ci ne s'effectue plus que sur une seule voie. Le SIS 2A demande aux automobilistes de « faciliter l'accès des secours et d'éviter le secteur si possible ».






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