Soirée de Noël “Tous Ensemble” à l'’Afterwork de Borgo

- Grand défilé de mode réunissant plusieurs boutiques et créateurs : Jaime, Evanna Rossa, La Boutik Moriani, Myria Shanae, ELA Boutique, ainsi que les nouvelles créations Chiaramonti, signées Jérémy Pelerin (collection homme) et Jennifer Chiaramonti (collection femme)

- Présentation exclusive du sac Chiaramonti, avec miroir intégré, conçu en collaboration avec 3Dcreaziones.



- Défilé enfants, adultes et seniors, pour mettre à l’honneur toutes les générations.



-Invitée spéciale : Mathilda, révélée par The Voice Kids, interprétera une à deux chansons pour le public.

