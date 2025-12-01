Soirée de Noël “Tous Ensemble” à l'’Afterwork de Borgo

Jennifer Chiaramonti et son associé Jérémy Pelerin, ravis de l’énergie de la première édition, ont souhaité renouveler l’expérience pour retrouver cette ambiance de fête et de partage.
Grâce au soutien des sponsors et partenaires, des cadeaux et surprises seront offerts : un geste de Noël des commerçants corses pour remercier le public.
Un tirage au sort sur les entrées permettra également de remporter plusieurs lots, dont un baptême de
l’air.
Une initiative solidaire
Le troc de jouets, qui avait connu un grand succès l’an passé, sera reconduit : les enfants pourront apporter un jouet en bon état, le déposer et en choisir un autre. Un moment simple, sincère et plein de partage.
Après le défilé
La soirée se poursuivra dans une ambiance musicale festive, avec les grands classiques de toutes les générations, pour danser et célébrer Noël tous ensemble.
En bonus
Une démonstration de coiffure sur scène sera assurée par Jean-Luc du salon Équinoxe, plusieurs fois titré : champion du monde de la coiffure, 1er à Lisbonne et double champion de France.
Tenue conseillée par Jennifer Chiaramonti et son associé Jérémy Pelerin : venez sur votre 31 et brillez et surtout, joyeuses fêtes à tous !
Entrée : 10 €, avec un verre de muscat offert.
Restauration sur place.
Au programme
- Grand défilé de mode réunissant plusieurs boutiques et créateurs : Jaime, Evanna Rossa, La Boutik Moriani, Myria Shanae, ELA Boutique, ainsi que les nouvelles créations Chiaramonti, signées Jérémy Pelerin (collection homme) et Jennifer Chiaramonti (collection femme)
- Présentation exclusive du sac Chiaramonti, avec miroir intégré, conçu en collaboration avec 3Dcreaziones.
- Défilé enfants, adultes et seniors, pour mettre à l’honneur toutes les générations.
-Invitée spéciale : Mathilda, révélée par The Voice Kids, interprétera une à deux chansons pour le public.
