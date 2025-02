Sisco : Le permis de construire du projet de plateforme de compostage annulé par le tribunal administratif

Dans un jugement rendu ce vendredi, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré au Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse (Syvadec) par le maire de Sisco. Obtenu il y a plus de trois ans, ce permis concernait la construction d’un quai de regroupement de matières valorisables, et devait s’implanter en continuité d’une recyclerie existante.



Au mois de janvier, l’association U Levante, qui s’opposait à ce projet, avait saisi le tribunal administratif. Ce dernier vient d’annuler le permis de construire, considérant que “les travaux projetés se situent dans un vaste espace naturel composé de terrains majoritairement boisés et vierges de toute construction et que, eu égard à leur taille propre, à leur proportion par rapport à la recyclerie existante et à la nature de la modification apportée, ils ne sont pas constitutifs d’un simple agrandissement de la construction initiale mais d’une extension d’urbanisation prohibée par la loi littoral”.



Le tribunal administratif “retient également que le projet se situe dans le périmètre d’un espace remarquable ou caractéristique du littoral, identifié par le Padduc, au sein duquel ne sont autorisés que des aménagements légers, dont ne relève pas le projet porté par le Syvadec”, et “rejette la demande de sursis à statuer formée par le Syvadec en relevant qu’eu égard à leur nature et à leur portée, les vices retenus ne sont pas régularisables”.



En l’absence d’incinérateur et avec seulement deux centres d’enfouissement, la Corse peine à gérer ses déchets. Le coût du service public de gestion des déchets en Corse représente "deux à trois fois celui de la moyenne nationale", a indiqué en juillet dernier la chambre régionale des comptes à l’AFP. Un centre de surtri, d'un coût de près de 70 millions d'euros financé à 80 % par l'État, doit voir le jour à Monte en 2026, mais suscite les inquiétudes des collectifs antimafia et d'associations de défense de l'environnement, craignant l'influence de "groupes mafieux" sur sa construction et sa gestion.