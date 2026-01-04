CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Sabrina Vincenti, conseillère France Services 01/04/2026 ​Ajaccio : les affaires visant Stéphane Sbraggia classées sans suite 26/03/2026 Flambée des prix des carburants : le Conseil exécutif de Corse réclame la généralisation du bouclier tarifaire 26/03/2026 ​Farine, pain et savoir-faire : la filière locale à l’honneur à Ajaccio à l’occasion des 5e Rendez-vous de l’alimentation durable 26/03/2026

Sidaction : Aiutu Corsu et des commerces ajacciens mobilisés du 27 au 29 mars


La rédaction le Jeudi 26 Mars 2026 à 14:43

À Ajaccio et dans le pays ajaccien, une quinzaine de commerces s’engagent aux côtés d’Aiutu Corsu pour soutenir la lutte contre le VIH à l’occasion du Sidaction



Sidaction : Aiutu Corsu et des commerces ajacciens mobilisés du 27 au 29 mars
À l’occasion du Sidaction, organisé du 27 au 29 mars, l’association Aiutu Corsu lance une mobilisation locale en partenariat avec plusieurs commerçants d’Ajaccio et de sa région. Durant ce week-end, des boîtes à dons seront installées dans les établissements participants ou un euro sera reversé par vente.
L’initiative vise à soutenir la recherche, la prévention et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH, dans un contexte que l’association juge préoccupant.
Une mobilisation dans un contexte sanitaire fragile
En France, 5 100 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024. Parmi elles, 27 % étaient à un stade avancé de l’infection. À l’échelle mondiale, 1,3 million de nouvelles infections sont recensées chaque année.
Aiutu Corsu alerte sur une situation fragilisée par la baisse des financements : « Sans réaction, une reprise de l’épidémie est à craindre », souligne l’association.
Créée en 1992 à Ajaccio, Aiutu Corsu mène des actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement sur l’ensemble de la Corse.
 

Comment soutenir le Sidaction

Le public peut participer à cette mobilisation en faisant un don :
  • par téléphone au 110
  • sur le site sidaction.org
  • par SMS en envoyant DON au 92 110 (don de 10 €)
Les commerces participants
À Ajaccio :
Aime Fresh Food ; Gatsby ; Maison Gabriel ; Aux Colonnes Fleuries ; La Marge ; Bartleby’s ; Mile End ; La Cave du Cardinal ; Cinéma Ellipse ; Pierre Boulangerie ; Cinéma Laetitia ; C Sympa.
Dans le pays ajaccien :
L’Annexe (Bastelicaccia) ; Nymphéa Fleurs (Porticcio) ; Segafredo (Sarrola-Carcopino).
Contact
Aiutu Corsu
2 rue du Général-Levie, Ajaccio
Tél. : 04 95 74 09 60
Mail : info@aiutu-corsu.or




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos