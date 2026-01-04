Sidaction : Aiutu Corsu et des commerces ajacciens mobilisés du 27 au 29 mars

À l’occasion du Sidaction, organisé du 27 au 29 mars, l’association Aiutu Corsu lance une mobilisation locale en partenariat avec plusieurs commerçants d’Ajaccio et de sa région. Durant ce week-end, des boîtes à dons seront installées dans les établissements participants ou un euro sera reversé par vente.

L’initiative vise à soutenir la recherche, la prévention et l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH, dans un contexte que l’association juge préoccupant.

Une mobilisation dans un contexte sanitaire fragile

En France, 5 100 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024. Parmi elles, 27 % étaient à un stade avancé de l’infection. À l’échelle mondiale, 1,3 million de nouvelles infections sont recensées chaque année.

Aiutu Corsu alerte sur une situation fragilisée par la baisse des financements : « Sans réaction, une reprise de l’épidémie est à craindre », souligne l’association.

Créée en 1992 à Ajaccio, Aiutu Corsu mène des actions de prévention, de dépistage et d’accompagnement sur l’ensemble de la Corse.

