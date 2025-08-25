Serra di Fium’Orbu : Un conseiller municipal placé en garde à vue après une rixe

C’est une altercation entre jeunes lors d’un bal qui a pris une autre proportion. Sur ses réseaux sociaux, le mouvement indépendantiste Core in Fronte révèle qu’Antoine Martelli, l’un de ses militants, par ailleurs conseiller municipal de Serra di Fium’Orbu, a été placé en garde à vue dimanche soir à la gendarmerie de Ghisonaccia suite à une rixe.



« Son fils a été agressé, (samedi) soir dans un bal, par des jeunes. Antoine s'est rendu au domicile de ces personnes pour discuter avec les parents et régler le différend par le dialogue. La famille a refusé la discussion et une rixe, disproportionnée, a éclaté entre Antoine, son fils et un groupe de personnes de la communauté marocaine. Ces derniers ont porté plainte et Antoine Martelli est en garde à vue pour avoir voulu défendre son fils », explique le parti indépendantiste.



Contacté par CNI ce lundi, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé l’ouverture d’une enquête pour « violences aggravées » confiée à la gendarmerie de Ghisonaccia. « L’intéressé est déféré ce jour au parquet aux fins de placement sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement par le tribunal correctionnel », a-t-il ajouté.





« Nous ne resterons pas sans réagir. Certains jeunes de la plaine orientale doivent comprendre que nous ne sommes pas dans une série télévisée », fustige Core in Fronte en martelant : « Sur la terre de Corse, il n'y a qu'une seule communauté de droit : le peuple corse, toujours non reconnu dans ses droits historiques et politiques. Aux personnes, quelles qu'elles soient, de le respecter avec ses valeurs ou de quitter la Corse ».

