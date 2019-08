Séquestration et viol à Lecci : L'homme mis en examen

Rédigé par Matthéo Arry le Vendredi 30 Août 2019 à 10:35

La garde à vue de l’homme entendu par la brigade de recherche de Porto-vecchio à pris fin jeudi soir. L’homme auquel on reproche les faits de violence, vol, dégradations de bien d’autrui, séquestration et viols sur la jeune femme qu’il hébergeait, a été présenté, à un juge d’instruction. Il a mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. D’autres vérifications et expertises doivent avoir lieu.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie