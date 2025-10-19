Semi-marathon de Portivechju - Succès de participation pour une édition 2025 en mode record

Ce dimanche matin, cette quatrième édition du semi-marathon de Portivechju organisé depuis quatre ans maintenant par la Ville de Portivechju et l'ASPV Athlétisme a connu un évident succès de fréquentation aujourd'hui avec 1003 inscrits sur les trois épreuves à savoir le semi marathon (428) le 10 kilomètres (355) et la marche de huit kilomètres (220). Tout ce beau monde est parti à 10 heures du port de commerce pour les coureurs des 21 kilomètres et de Palumbaghja pour les concurrents du 10 bornes et les marcheurs.
Sur le semi-marathon la situation ne tardait pas à se décanter car dès le deuxième kilomètre Thierry Mathissart prenait les commandes de la course devant Christophe Brunerie et le Calvais Julien Paolini. Au fil des kilomètres le sociétaire de Saint-Quentin maintenait son avance d'une minute puis l'accroissait pour finalement s'imposer dans le temps de 1h13'47 devançant Christophe Brunerie de 2'59 et Julien Paolini de presque six minutes. Chez féminines victoire de la Bastiaise Séverine Davier en 1h30'33 avec plus de huit minutes d'avance sur la Porto-Vecchiaise Elsa Casadesus qui a devancé de quelques secondes Johanne Guillou (1h39'04).
Rémy Guerineau seul au monde..
Sur le 10 kilomètres, auquel participait le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, la victoire est revenue chez les messieurs à Rémy Guerineau, qui n'a pas trainé en route, en 32'09 battant au passage le record de l'épreuve, datant de 2018 et appartenant à Sullivan Baralle (33'28). L'athlète de Joué Running 37 n'a pas laissé planer le doute en démarrant sur les chapeaux de roues pour boucler le 10 kilomètres très vallonné largement en tête. Yohannes Moges et Madani Iadadaine complètent ce podium, respectivement, en 36'54 et 37'03. Pour sa part Philippine Brunel dans les rangs des féminines avec un chrono en 44'27 a terminé à la première place devant Chloé Duquesne (46'18) et Laetitia Laksar (47'11. . La remise des prix, qui s'est déroulée en présence de Véronique Filippi, adjointe aux sports de la Ville de Portivechju et Nicole Filippi, présidente de l'ASPV Athlétisme, a mis un point final à cette belle journée de course à pied.
Place, désormais, à la version 2026, mais il faudra attendre un an.
GAP
Les classements
Semi-marathon
1. Thierry Mathissart (St Quentin) 1er M0H 1h13'47, 2. Christophe Brunerie (NL) 1er M2H 1h16'43, 3. Julien Paolini (SIC) 1er M1H 1h19'40, 4. Vincent Carpentier (FLT) 2e M0H 1h19'50, 5. Maxime Bouvier (NL) 3e M0H 1h19'50, 6. Paul Menard (Nl) 1er SH 1h20'44, 7. Adrien Arquier (NL) 2e SH 1h21'10, 8. Jean Hoarau (NL) 2e M1H 1h25'51, 9. Jérôme Robin (CLB) 3e M1H 1h26'51, 10. Johnny Landais ( COP) 1h27'14, 11. Erwann Eon (NL) 1h27'32, 12. Benoit Brovida (NL) 1h27'50, 13. Bertrand Clermont (NL) 3e SH) 1h28'15, 14. Tom Queffurus (NL) 1h28'33, 15. Nicolas Benedetti (MA) 2e M2H 1h29'20.
Féminines
1. Séverine Daviller (TCGB) 1ere M2F 1h30'33, 2. Elsa Casadesus (UTPV) 1ere M0F 1h38'59, 3. Johanna Guillo (NL) 1ere SF 1h39'04, 4. Zoé Brochet (TCGB) 2e SF 1h39'34, 5. Coraline Oliviero (NL) 1ere M1F 1h43'40, 6. Céline Villacamra (MRF) 2e M2F 1h45'14, 7. Maria Serena Lepidi (A Furmicula) 2e M1F 1h45'40, 8. Emilie Veyrat (THSN) 3e M2F 1h45'41.
1. Thierry Mathissart (St Quentin) 1er M0H 1h13'47, 2. Christophe Brunerie (NL) 1er M2H 1h16'43, 3. Julien Paolini (SIC) 1er M1H 1h19'40, 4. Vincent Carpentier (FLT) 2e M0H 1h19'50, 5. Maxime Bouvier (NL) 3e M0H 1h19'50, 6. Paul Menard (Nl) 1er SH 1h20'44, 7. Adrien Arquier (NL) 2e SH 1h21'10, 8. Jean Hoarau (NL) 2e M1H 1h25'51, 9. Jérôme Robin (CLB) 3e M1H 1h26'51, 10. Johnny Landais ( COP) 1h27'14, 11. Erwann Eon (NL) 1h27'32, 12. Benoit Brovida (NL) 1h27'50, 13. Bertrand Clermont (NL) 3e SH) 1h28'15, 14. Tom Queffurus (NL) 1h28'33, 15. Nicolas Benedetti (MA) 2e M2H 1h29'20.
Féminines
1. Séverine Daviller (TCGB) 1ere M2F 1h30'33, 2. Elsa Casadesus (UTPV) 1ere M0F 1h38'59, 3. Johanna Guillo (NL) 1ere SF 1h39'04, 4. Zoé Brochet (TCGB) 2e SF 1h39'34, 5. Coraline Oliviero (NL) 1ere M1F 1h43'40, 6. Céline Villacamra (MRF) 2e M2F 1h45'14, 7. Maria Serena Lepidi (A Furmicula) 2e M1F 1h45'40, 8. Emilie Veyrat (THSN) 3e M2F 1h45'41.
10 kilomètres
1. Rémy Guerineau (JR 37) 1er SH 32'09, 2. Yohannes Moges (NL) 2e SH 36'54, 3. Madani Iadadaine (COP) 3e SH 37'03, 4. Olivier Terrazzoni (A Furmicula) 37'59, 5. Paul Baustert (TRNBG) 1er CG 38'03, 6. Duncan Kipkurgat (ASPVA) 1er M0H 39'51, 7. Julien Borderie (NL) 39'58, 8. Alexandre Rossi (A Furmicula) 40'39, 9. Sylvain Antonelli (NL) 40'46, 10. Jérôme Cardella (COP) 40'52, 11. Christophe Menoury (NL) 1er M1H 41'05, 12. Nicolas Riou Catoni (Nl) 1er M3H 41'08.
Féminines
1. Philippine Brunel (NL) 1ere SF 44'27, 2. Chloé Duquesne (NL) 2e SF 46'18, 3. Laetitia Laksar (NL) 3e SF 47'11, 4. Christel Murroni (COP) 1ere M4F 48'31, 5. Stella Galoisy (NL) 48'34, 6. Rachel Warnier (NL) 49'35.
1. Philippine Brunel (NL) 1ere SF 44'27, 2. Chloé Duquesne (NL) 2e SF 46'18, 3. Laetitia Laksar (NL) 3e SF 47'11, 4. Christel Murroni (COP) 1ere M4F 48'31, 5. Stella Galoisy (NL) 48'34, 6. Rachel Warnier (NL) 49'35.
-
Femu a Corsica se met en ordre de marche pour les municipales
-
Football - Débuts victorieux en R2 pour l’ACA à Bonifacio (0-1)
-
Patriotti in Lotta dénonce le maintien de la mesure “Finiada” visant Olivier Sauli
-
EN IMAGES- L'AC Ajaccio en R2 : plus de 300 supporters ont pris la mer pour Bonifacio
-
Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli