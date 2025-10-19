Semi-marathon de Portivechju - Succès de participation pour une édition 2025 en mode record

Ce dimanche matin, cette quatrième édition du semi-marathon de Portivechju organisé depuis quatre ans maintenant par la Ville de Portivechju et l'ASPV Athlétisme a connu un évident succès de fréquentation aujourd'hui avec 1003 inscrits sur les trois épreuves à savoir le semi marathon (428) le 10 kilomètres (355) et la marche de huit kilomètres (220). Tout ce beau monde est parti à 10 heures du port de commerce pour les coureurs des 21 kilomètres et de Palumbaghja pour les concurrents du 10 bornes et les marcheurs.

Sur le semi-marathon la situation ne tardait pas à se décanter car dès le deuxième kilomètre Thierry Mathissart prenait les commandes de la course devant Christophe Brunerie et le Calvais Julien Paolini. Au fil des kilomètres le sociétaire de Saint-Quentin maintenait son avance d'une minute puis l'accroissait pour finalement s'imposer dans le temps de 1h13'47 devançant Christophe Brunerie de 2'59 et Julien Paolini de presque six minutes. Chez féminines victoire de la Bastiaise Séverine Davier en 1h30'33 avec plus de huit minutes d'avance sur la Porto-Vecchiaise Elsa Casadesus qui a devancé de quelques secondes Johanne Guillou (1h39'04).

Rémy Guerineau seul au monde. .

Sur le 10 kilomètres, auquel participait le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini, la victoire est revenue chez les messieurs à Rémy Guerineau, qui n'a pas trainé en route, en 32'09 battant au passage le record de l'épreuve, datant de 2018 et appartenant à Sullivan Baralle (33'28). L'athlète de Joué Running 37 n'a pas laissé planer le doute en démarrant sur les chapeaux de roues pour boucler le 10 kilomètres très vallonné largement en tête. Yohannes Moges et Madani Iadadaine complètent ce podium, respectivement, en 36'54 et 37'03. Pour sa part Philippine Brunel dans les rangs des féminines avec un chrono en 44'27 a terminé à la première place devant Chloé Duquesne (46'18) et Laetitia Laksar (47'11. . La remise des prix, qui s'est déroulée en présence de Véronique Filippi, adjointe aux sports de la Ville de Portivechju et Nicole Filippi, présidente de l'ASPV Athlétisme, a mis un point final à cette belle journée de course à pied.

Place, désormais, à la version 2026, mais il faudra attendre un an.

GAP