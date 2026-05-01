Sécurité en mer : davantage d’interventions en Méditerranée, mais moins de décès en 2025

La saison 2025 confirme les tendances observées ces dernières années sur le littoral méditerranéen : une fréquentation toujours plus forte, des pratiques nautiques en diversification et une concentration importante des activités dans la bande côtière des deux à trois milles marins. Le CROSS MED a recensé 3 536 opérations de secours, impliquant 8 072 personnes, avec une majorité des interventions localisées dans cinq départements : le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et l’Hérault.





Si l’accidentologie reste élevée, le bilan humain s’améliore. Le nombre total de décès est tombé à 38 en 2025, soit une baisse de 17 %. Les accidents mortels liés à la plongée ont particulièrement diminué avec six décès recensés, contre neuf l’année précédente. Les autorités attribuent cette évolution aux campagnes de sensibilisation et aux mesures de prévention renforcées mises en œuvre dès 2025.





Les secours observent parallèlement une forte progression des interventions liées aux nouvelles pratiques nautiques comme le paddle, le kitesurf ou le wingfoil. Cette évolution, combinée à l’essor de la location entre particuliers et à l’arrivée d’usagers peu expérimentés, accentue les risques en mer. Les autorités maritimes identifient comme principales causes d’accidents l’inexpérience, l’impréparation, la méconnaissance des conditions météorologiques et les comportements dangereux.





12 000 contrôles, 4 000 infractions

Face à cette situation, la préfecture maritime de la Méditerranée a renforcé en 2025 son dispositif de contrôle en mer. Près de 12 000 contrôles ont été réalisés durant la saison, donnant lieu à environ 4 000 infractions, principalement pour des excès de vitesse, des non-respects des zones de navigation ou des manquements aux équipements de sécurité obligatoires.





Pour 2026, la campagne de sécurité en mer reposera à nouveau sur trois axes : prévention, contrôle et réglementation. Les autorités entendent accentuer les campagnes de sensibilisation, notamment sur la préparation avant toute sortie en mer, les capacités physiques des pratiquants et le respect des règles de navigation.



La plongée restera une priorité avec la poursuite des journées « sécurité plongée », des campagnes de communication et des opérations de contrôles spécifiques. La baignade fera également l’objet d’une vigilance renforcée, notamment à travers la diffusion d’alertes liées aux « vagues dangereuses » en lien avec Météo-France et les collectivités locales. Enfin, une campagne dédiée ciblera les nouveaux loisirs nautiques afin de mieux informer les pratiquants des risques encourus.

