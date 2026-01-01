Sartène organise sa première Saint-Vincent, fête traditionnelle du patron des vignerons

C'est un rituel immuable. Chaque 22 janvier est célébrée la Saint-Vincent, fête du saint patron des vignerons. Mais pour Sartène cette fête traditionnelle sera cette année une grande première. À l'initiative du père Culioli appuyé par les vignerons du syndicat appellation Sartène, la commune va célébrer sa première Saint Vincent c e dimanche 18 janvier à 10h30 avec une messe à l’église Sainte-Marie, une bénédiction de la statue du Saint-Patron et un moment de convivialité entre monde viticole et habitants.



Lorsqu’il est arrivé à Sartène, il y a un an et demi, l’abbé Culioli a fait connaissance avec son nouveau territoire et a pu se saisir de quelques spécificités dont celle d’une terre riche de chanteurs et de musiciens. C’est ce qui a d’ailleurs suscité chez lui l’envie de lancer et de célébrer la Sainte-Cécile, fêtée en novembre dernier avec la statue de la patronne des musiciens. Mais une autre spécificité n’a pas échappé au curé : « Sartène est une terre de vignobles (…) et il n’y avait pas de Saint-Vincent ». Après la Sainte-Cécile, l’idée de la Saint-Vincent a fait son chemin. « J’en ai parlé avec quelques vignerons pour savoir si l’idée de fêter la Saint-Vincent leur plairait. Ils ont été enchantés ».



Une statue de Saint Vincent acquise par le syndicat des vignerons



Ensemble, ils se sont organisés pour créer cet événement. Une messe sera célébrée par le père Culioli à l’église Sainte-Mari, lors de laquelle il bénira la nouvelle statue de Saint-Vincent qu'a acquis le syndicat des vignerons « pour matérialiser la dévotion ». Grande de plus d’1.30 mètres de haut et fabriquée dans une maison italienne, elle « représente Saint-Vincent, diacre et martyre, habillé en diacre avec la palme du martyre dans une main, qui rappelle qu’il avait été martyrisé et dans l’autre, la grappe de raisin qui rappelle qu'il est le patron des vignerons ».



Après la messe, sur la place de l’église, va se dérouler le perçage du tonneau et le vin nouveau sera béni. « Dans un tonneau, chacun des vignerons de Sartène et de Propriano va verser son vin que nous allons mélanger. Le prêtre bénit le tonneau avant le partage de ce vin. Puis, il y aura un spuntinu offert par le syndicat des vignerons avec l’aide d’artisans, d’associations. Ça reste un temps de convivialité. » Des chants seront aussi interprétés par des jeunes, des chants profanes. « Comme cela se faisait autrefois, nous continuons d'associer les moments sacrés aux réjouissances profanes. C’est une habitude culturelle ancrée chez nous : la fête s'inscrit dans le prolongement naturel de la cérémonie religieuse. »