Sarrola-Carcopino : incendie dans un local de 500 m²

L’intervention a mobilisé vers 3h30 un dispositif conséquent des sapeurs-pompiers des centres d’incendie et de secours d’Ajaccio et de Pietrosella. Vingt-six personnels ont été engagés avec quatre engins-pompes, une grande échelle, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, deux véhicules de commandement et un véhicule logistique.





Le feu a pu être maîtrisé mais les équipes sont restées mobilisées dans la matinée afin de surveiller et traiter les foyers résiduels.

Selon les secours, ni les habitations proches ni l’entrepôt situé à proximité n’ont été touchés.