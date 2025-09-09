CorseNetInfos
Sarrola-Carcopino : incendie dans un local de 500 m²


La rédaction le Mardi 9 Septembre 2025 à 07:32

Un incendie s’est déclaré en milieu de nuit de lundi à mardi dans la zone industrielle de Baleone, à Sarrola-Carcopino. Le sinistre a concerné un local d’activité de 500 m² appartenant à l’enseigne Midas.



(Photos SIS 2A)
L’intervention a mobilisé vers 3h30 un dispositif conséquent des sapeurs-pompiers des centres d’incendie et de secours d’Ajaccio et de Pietrosella. Vingt-six personnels ont été engagés avec quatre engins-pompes, une grande échelle, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, deux véhicules de commandement et un véhicule logistique.


Le feu a pu être maîtrisé mais les équipes sont restées mobilisées dans la matinée afin de surveiller et traiter les foyers résiduels.
Selon les secours, ni les habitations proches ni l’entrepôt situé à proximité n’ont été touchés.






