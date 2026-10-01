Sarrola-Carcopino - Les opposants au centre de tri proposent une autre solution

Plus de 100 personnes se sont réunies à l’embranchement de Sarrola-Carcopino, pour dénoncer le projet de centre de tri porté par la CAPA et le Syvadec (©Paule Santoni)
Tracts distribués aux automobilistes, habitants et élus mobilisés : ce samedi 10 octobre, plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel du collectif Voce Paisana pour s’opposer au futur centre de tri de Mezzana. Au cœur de leurs inquiétudes : les risques environnementaux et sanitaires liés à l’implantation d'une usine à CSR (combustibles solides de récupération) , notamment pour les ressources en eau.
Habitante de Sarrola-Carcopino, Florence Poli s’interroge sur le choix de cet emplacement, alors que l’Agence régionale de santé (ARS) a émis un avis défavorable concernant les eaux. Elle redoute notamment une éventuelle contamination de la nappe phréatique en cas d’incendie. « Si un jour cette nappe est polluée, comment on va faire ? Que nous dira le préfet, qui sera peut-être affecté dans un autre département ? Nous, et nos enfants, on sera toujours ici », alerte-t-elle.
Pour les opposants, la proximité de la Gravona, d’établissements scolaires et d’une maison de retraite renforce les interrogations autour du projet.
Habitante de Sarrola-Carcopino, Florence Poli s’interroge sur le choix de cet emplacement, alors que l’Agence régionale de santé (ARS) a émis un avis défavorable concernant les eaux. Elle redoute notamment une éventuelle contamination de la nappe phréatique en cas d’incendie. « Si un jour cette nappe est polluée, comment on va faire ? Que nous dira le préfet, qui sera peut-être affecté dans un autre département ? Nous, et nos enfants, on sera toujours ici », alerte-t-elle.
Pour les opposants, la proximité de la Gravona, d’établissements scolaires et d’une maison de retraite renforce les interrogations autour du projet.
« Plus tu tries, moins tu paies »
Pour les opposants, la proximité de la Gravona, d’établissements scolaires et d’une maison de retraite renforce les interrogations autour du projet
Mais au-delà du refus de cette implantation, les manifestants défendent une autre approche de la gestion des déchets. Dans une Corse confrontée à des difficultés persistantes de traitement et d’enfouissement, ils réclament davantage de moyens pour trier, recycler et composter les déchets dès leur production.
« La solution, c’est le tri à la source », insiste Manette Battistelli, du collectif Voce Paisana. Elle estime que les habitants ne disposent pas suffisamment de moyens pour trier correctement et plaide notamment pour le développement de la collecte en porte-à-porte.
Un avis partagé par Jean Biancucci, maire de Cuttoli-Corticchiato. Sa commune a délibéré contre le projet à l’issue d’un débat de plus d’une heure en conseil municipal. L’élu regrette que peu d’autres municipalités de l’agglomération aient pris la même position. « On est encore à temps de réagir et de trouver des solutions », estime-t-il, défendant, lui aussi, le développement du tri à la source et de la collecte des ordures en porte-à-porte. Une organisation qui représente un coût, reconnaît-il, mais qui a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment dans certaines communes italiennes.
« La solution, c’est le tri à la source », insiste Manette Battistelli, du collectif Voce Paisana. Elle estime que les habitants ne disposent pas suffisamment de moyens pour trier correctement et plaide notamment pour le développement de la collecte en porte-à-porte.
Un avis partagé par Jean Biancucci, maire de Cuttoli-Corticchiato. Sa commune a délibéré contre le projet à l’issue d’un débat de plus d’une heure en conseil municipal. L’élu regrette que peu d’autres municipalités de l’agglomération aient pris la même position. « On est encore à temps de réagir et de trouver des solutions », estime-t-il, défendant, lui aussi, le développement du tri à la source et de la collecte des ordures en porte-à-porte. Une organisation qui représente un coût, reconnaît-il, mais qui a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment dans certaines communes italiennes.
Président de la Ligue contre le cancer, Sauveur Merlinghi alerte, lui aussi, sur les enjeux de santé environnementale. Il défend une politique qui encourage financièrement les habitants à mieux trier : « Notre devise serait plutôt : plus tu tries, moins tu paies. »
Un débat public réclamé
La mobilisation intervient dans un contexte de crise persistante de la gestion des déchets en Corse. Alors que le territoire doit trouver des solutions pour améliorer le tri et la valorisation, les opposants contestent le choix de Mezzana et réclament que d’autres pistes soient sérieusement étudiées.
Le collectif Voce Paisana demande ainsi un débat public réunissant la CAPA, le Syvadec, la Collectivité de Corse et les associations. Il souhaite également que soit réexaminée la délibération de la CAPA du 10 mars 2023 validant l’implantation du centre de tri à Sarrola-Carcopino, alors que les travaux du centre sont prévus en 2028 et 2029, pour une mise en service en 2030.
Le collectif Voce Paisana demande ainsi un débat public réunissant la CAPA, le Syvadec, la Collectivité de Corse et les associations. Il souhaite également que soit réexaminée la délibération de la CAPA du 10 mars 2023 validant l’implantation du centre de tri à Sarrola-Carcopino, alors que les travaux du centre sont prévus en 2028 et 2029, pour une mise en service en 2030.
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