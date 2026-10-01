Sarrola-Carcopino - Les opposants au centre de tri proposent une autre solution

Mais au-delà du refus de cette implantation, les manifestants défendent une autre approche de la gestion des déchets. Dans une Corse confrontée à des difficultés persistantes de traitement et d’enfouissement, ils réclament davantage de moyens pour trier, recycler et composter les déchets dès leur production.



« La solution, c’est le tri à la source », insiste Manette Battistelli, du collectif Voce Paisana. Elle estime que les habitants ne disposent pas suffisamment de moyens pour trier correctement et plaide notamment pour le développement de la collecte en porte-à-porte.



Un avis partagé par Jean Biancucci, maire de Cuttoli-Corticchiato. Sa commune a délibéré contre le projet à l’issue d’un débat de plus d’une heure en conseil municipal. L’élu regrette que peu d’autres municipalités de l’agglomération aient pris la même position. « On est encore à temps de réagir et de trouver des solutions », estime-t-il, défendant, lui aussi, le développement du tri à la source et de la collecte des ordures en porte-à-porte. Une organisation qui représente un coût, reconnaît-il, mais qui a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment dans certaines communes italiennes.