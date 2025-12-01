CorseNetInfos
Sarreguemines élimine Furiani-Agliani (5-3)


La rédaction le Samedi 15 Novembre 2025 à 19:06

Le Sarreguemines FC, qui évolue en Régional 1, a remporté son match contre l'AS Furiani Agliani, pensionnaire de N2, ce samedi 15 novembre 2025, dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Le score final est de 5-3 en faveur des Faïenciers.



Sarreguemines
Sissoko – El Moussaoui, Cessy, Hiessler, Erius, Abinamba - Boutargui, Guehche, Bouhouch (cap), Mokhtefi - Schnepp.

Furiani-Agliani
Carlotti – Aankour, Valery (cap), Feliciano, Vicart, Lafontaine, Da Silva Pereira, Teixeira Lopez, Nouala, Laurens, Diarra.

Revenus à 3 à 3 après avoir été mené 3 à 0 à la 51e minute de la partie, l'AS Furiani-Agliani  réduit à 10 après l'heure de jeu après l'expulsion de Vicart, s'est finalement incliné 5-3 après un penalty inscrit par les locaux en toue fin de partie.





