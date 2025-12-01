Sarreguemines élimine Furiani-Agliani (5-3)

Sarreguemines
Sissoko – El Moussaoui, Cessy, Hiessler, Erius, Abinamba - Boutargui, Guehche, Bouhouch (cap), Mokhtefi - Schnepp.
Furiani-Agliani
Carlotti – Aankour, Valery (cap), Feliciano, Vicart, Lafontaine, Da Silva Pereira, Teixeira Lopez, Nouala, Laurens, Diarra.
Revenus à 3 à 3 après avoir été mené 3 à 0 à la 51e minute de la partie, l'AS Furiani-Agliani réduit à 10 après l'heure de jeu après l'expulsion de Vicart, s'est finalement incliné 5-3 après un penalty inscrit par les locaux en toue fin de partie.
